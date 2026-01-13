Fülöp Attila: A béke törékeny, felelősségünk megvédeni

Szerző: Gondola

2026. január 13. 08:06

Európában a béke sokáig adottnak tűnt, mára azonban törékennyé vált, ezért aktívan védeni kell – hangsúlyozta Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára, Budapest 4. választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje közösségi média oldalán.

A kereszténydemokrata politikus elfogadhatatlannak tartja azt a párizsi döntést, amely európai katonák Ukrajnába küldését teszi lehetővé, mivel ez veszélyes vörös vonal átlépése és súlyos eszkalációhoz vezethet. Úgy véli, a háborús készülődés helyett diplomáciára és párbeszédre van szükség, mivel Európa nem válhat közvetlen hadviselő féllé egy proxyháborúban.

A magyar kormány álláspontja ugyanakkor következetesen békepárti. Magyarország nem engedi magát belesodorni a konfliktusba, elsődleges feladatunk pedig a magyar emberek biztonságának védelme – hangsúlyozza az államtitkár.