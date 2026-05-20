Gulyás Gergely: törvényben tiltaná meg a Fidesz az ukrán gabonatermékek behozatalát

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 13:09

A Fidesz-frakció szerdán olyan törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűléshez, amely megtiltaná az ukrán gabonatermékek behozatalát Magyarországra – jelentette be Gulyás Gergely a Facebook-oldalán közzétett videóban.

A politikus szerint az ukrán gabonaimport tilalmának meghosszabbítása elmaradt, ezért jelenleg akadálytalanul érkezhetnek gabonatermékek Magyarországra. Úgy fogalmazott: a Fidesz-frakció ezért kezdeményezi a tilalom törvényi úton történő újbóli bevezetését.

A kormány mulasztásáról beszélt Gulyás Gergely

Gulyás Gergely azt mondta, május 13-ig érvényben volt a tilalom, ezt követően azonban a kormány rendeletben meghosszabbíthatta volna az intézkedést, ami állítása szerint nem történt meg.

A frakcióvezető úgy fogalmazott, emiatt az ukrán gabonatermékek „akadálytalanul áramlanak Magyarországra”, ami szerinte korábban már komoly problémákat okozott a hazai agrárpiacon.

A magyar agrárpiac védelmére hivatkozik a Fidesz

A politikus szerint az ukrán gabonaimport korlátozásának korábbi megszüntetése már egyszer válsághelyzetet idézett elő a magyar agrárpiacon, ezért ismét szükség van a korlátozásra.

Hangsúlyozta: a jó minőségű magyar termékek védelme érdekében a lehető leghamarabb dönteni kell arról, hogy a tilalmat a kormány vagy az Országgyűlés ismét bevezesse.

A Fidesz-frakció által benyújtandó törvényjavaslat célja, hogy jogszabályi úton akadályozza meg az ukrán gabonatermékek magyarországi behozatalát.