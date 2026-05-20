NAV: szerda éjfélig adható be az szja-bevallás, utána automatikusan érvényessé válhat a tervezet

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 14:05

Szerda éjfélkor lejár a személyi jövedelemadó-bevallás beadásának határideje – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Azoknál, akik eddig nem nézték meg és nem fogadták el a NAV által készített bevallási tervezetet, a határidő lejártával a dokumentum automatikusan bevallássá válik.

A NAV közlése szerint azonban ez nem vonatkozik minden adózóra. Az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók esetében a bevallási tervezet nem válik automatikusan érvényessé, számukra a dokumentumot mindenképpen be kell nyújtani.

Érdemes ellenőrizni a tervezetet

Az adóhatóság arra is figyelmeztetett, hogy azoknak is célszerű átnézniük és szükség esetén kiegészíteniük a bevallási tervezetet, akik tavaly év közben nem vették igénybe az adókedvezményeket. Ezek ugyanis most, egy összegben is visszaigényelhetők az adóbevallásban.

Különösen fontos az ellenőrzés azoknak, akiknek 2025-ben olyan jövedelmük volt, amelyről a NAV nem rendelkezik teljes körű információval. Ilyen lehet például a lakáskiadásból vagy ingatlaneladásból származó bevétel.

Azoknak is ajánlott a bevallás átnézése, akiknek fizetendő adójuk keletkezett, mert ennek határideje szintén május 20. A NAV hangsúlyozta: ezt követően az összeg pótlékkal növekedhet, tartozás esetén pedig az 1+1 százalékos adófelajánlás sem lesz érvényes.

Azok, akiknek visszaigényelhető adójuk van, szintén legkésőbb a bevallásban kérhetik annak kiutalását postai cím vagy bankszámlaszám megadásával.

Online a legegyszerűbb, papíron aláírás kell

A NAV szerint a bevallási tervezet kezelése az eSZJA felületen a legegyszerűbb, ahol DÁP- vagy Ügyfélkapu+-regisztrációval a határidőig bárhonnan, bármikor véglegesíthető a bevallás.

A papíralapú bevallásokat május 20-án aláírva kell postára adni, mert az aláírás nélküli dokumentum érvénytelen.

A kitöltéshez és a kiegészítéshez több segítség is elérhető: a NAV kérdés-felelet funkciója automatikusan segíti a megfelelő rubrikák kitöltését, emellett videós útmutatók is segítik az adózókat.

Az 1+1 százalékról is szerda éjfélig lehet rendelkezni

Szintén május 20. a határideje az 1+1 százalékos adófelajánlásnak. A civil szervezetnek szánt nyilatkozatot mindenképpen be kell küldeni, az egyházi nyilatkozatot viszont csak akkor, ha az adózó korábban nem rendelkezett, vagy változtatni szeretne.

A NAV emlékeztetett: a vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetség Program javára tett nyilatkozatot a rendszer automatikusan figyelembe veszi évről évre, ha azon az adózó nem módosít.

A NAV központi ügyfélszolgálatai szerdán hosszabbított nyitvatartással, reggel 8:30-tól 18 óráig fogadják az ügyfeleket. A NAV Infóvonala – a 1819-es telefonszámon, külföldről a +36 (1) 461-1819-en – reggel 8:30-tól este 20 óráig érhető el.