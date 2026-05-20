Ideiglenesen megnyitották az új hidat a bosnyák–horvát határon, miután leomlott a régi átkelő korlátja

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 11:34

Ideiglenesen megnyitották az új Száva-hidat a Bosznia-Hercegovina és Horvátország közötti gradiskai határátkelőnél, miután kedd hajnalban leomlott a régi híd korlátjának egy része, és emiatt el kellett terelni a forgalmat.

Az új híd már hónapokkal ezelőtt elkészült, ám boszniai belpolitikai viták miatt eddig nem helyezték üzembe. A rendkívüli helyzet miatt azonban a boszniai kormány végül ideiglenesen megnyitotta az átkelőt a nemzetközi forgalom előtt.

A döntés nyomán előbb a személyforgalom, majd az éjszaka folyamán a teherforgalom előtt is megnyitották az új hidat.

A régi gradiskai Száva-híd évtizedek óta fontos összeköttetés a két ország között, naponta több száz teherautó és személygépkocsi halad át rajta, így a lezárás komoly fennakadásokat okozott.

A legnagyobb torlódás a Jasenovac–Donja Gradina határátkelőnél alakult ki, ahol a teherautók akár 16 órát, a személyautók pedig mintegy két órát várakoztak.

Az új híd ideiglenes használata a régi átkelő helyreállításáig, de legkésőbb augusztus 19-ig marad érvényben.