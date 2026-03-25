Irán részlegesen megnyitja a Hormuzi-szorost, estek az olajárak

Szerző: Gondola

2026. március 25. 07:35

Irán bejelentette a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) tagállamainak, hogy a „nem ellenséges hajók” számára biztosítja az áthaladást a Hormuzi-szoroson.

Ez kiemelten fontos fejlemény, mivel a világ egyik legkritikusabb energiakereskedelmi útvonaláról van szó, ahol naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át.

A lépés különös jelentőséget kapott, miután Donald Trump korábban egy „óriási értékű ajándékról” beszélt, amelyet Irán küldött, és amely szintén a szoroshoz kapcsolódik, bár ennek részleteit nem hozta nyilvánosságra. A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az ügyet, így a pontos diplomáciai háttér és következmények még bizonytalanok.

A háttérben sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok egy többpontos – egyes források szerint 15 elemből álló – békejavaslatot juttatott el Teheránhoz, amelyet közvetítőként Pakisztán továbbított. Egyelőre nem ismert, hogy az iráni vezetés elfogadható tárgyalási alapnak tekinti-e ezt a tervet.

A hírek pozitív hatással voltak a pénzpiacokra: az olajárak jelentősen csökkentek (a Brent közel 6, az amerikai WTI több mint 5 százalékkal), ami arra utal, hogy a befektetők a feszültségek enyhülésére számítanak. Emellett az ázsiai tőzsdék – például Tokióban és Szöulban – erős emelkedéssel reagáltak, és más régiós piacok is pluszban nyitottak.

A fejlemények a közel-keleti helyzet esetleges enyhülését vetítik előre, de továbbra is kérdéses, hogy a diplomáciai kezdeményezések valódi megállapodáshoz vezetnek-e.