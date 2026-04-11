Iráni konfliktus - Donald Trump: Irán egyetlen kártyája a Hormuzi-szorost érintő zsarolás

Szerző: MTI

2026. április 11. 07:36

Donald Trump szerint Irán vezetésében nem tudatosul, hogy egyetlen kártyája az, hogy a világot rövidtávon zsarolni képes egy nemzetközi hajózási útvonallal, a Hormuzi-szorossal.

Az amerikai elnök pénteken, az Iránnal másnapra tervezett béketárgyalás előtt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt is kifejtette, hogy

"Irán ma egyedül azért van életben, hogy tárgyalhasson".

Az elnök egy másik posztban azt a véleményét hangoztatta, hogy Irán sokkal jobb a nyilvánosság előtti kommunikációban, mint a harcban.

Donald Trump elnök még csütörtökön szintén a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében arra figyelmeztette Iránt, hogy

ne próbáljon áthaladási díjat szedni a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő hajóktól.

A többi között azt írta, hogy "Irán rossz munkát végez", valamint megállapította, hogy amit Teherán tesz, az nem felel meg a tűzszünetről szóló megállapodásnak.