Iráni konfliktus - Donald Trump: Irán egyetlen kártyája a Hormuzi-szorost érintő zsarolás
Donald Trump szerint Irán vezetésében nem tudatosul, hogy egyetlen kártyája az, hogy a világot rövidtávon zsarolni képes egy nemzetközi hajózási útvonallal, a Hormuzi-szorossal.
Az amerikai elnök pénteken, az Iránnal másnapra tervezett béketárgyalás előtt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt is kifejtette, hogy
"Irán ma egyedül azért van életben, hogy tárgyalhasson".
Az elnök egy másik posztban azt a véleményét hangoztatta, hogy Irán sokkal jobb a nyilvánosság előtti kommunikációban, mint a harcban.
Donald Trump elnök még csütörtökön szintén a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében arra figyelmeztette Iránt, hogy
ne próbáljon áthaladási díjat szedni a Hormuzi-szoroson keresztül közlekedő hajóktól.
A többi között azt írta, hogy "Irán rossz munkát végez", valamint megállapította, hogy amit Teherán tesz, az nem felel meg a tűzszünetről szóló megállapodásnak.