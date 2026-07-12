Kalotaszegi magyar települések népviseletének pompája Bánffyhunyadon

Szerző: MTI

2026. július 12. 17:06

Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánffyhunyadon a

Kalotaszegi Magyar Napokon tartott

népviseletmustra keretében.

A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvénysorozatának csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a színpompás népviseletet.

A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsay-kertbe,

ahol a délután folyamán a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatják.

Búzás-Fekete Mária főszervező, Kolozs megyei alprefektus köszöntőbeszédében Kalotaszeg rendkívüli kulturális örökségére hívta fel a figyelmet,

megköszönve az elődöknek "a kincset, amit megőriztek" és utódaikra hagytak.

Köszönetet mondott azoknak is, akik felismerték ennek értékét, kutatták és megismertették a világgal.

A rendezvény támogatóinak is köszönetet mondott, kiemelve a civilek, vállalkozók segítségét, akik a nehéz anyagi körülmények közepette lehetővé tették a magyar napok megtartását. "Megmutattuk, hogy Kalotaszeg magyarsága együtt erő" - mondta, megköszönve a falvak és Bánffyhunyad magyarságának a részvételt. Kalotaszeg van és lesz, amíg ilyen emberek őrzik és éltetik - szögezte le a főszervező.

Dézsi Norbert bánffyhunyadi alpolgármester arról beszélt, hogy a jelenlévők egy olyan közösség ünnepére gyűltek össze, mely

évszázadokon át megőrizte nyelvét, hitét, hagyományait és kultúráját.

"Kalotaszeg messze földön ismert gazdag népművészetéről, színes népviseletéről, páratlan népzenéjéről és az itt élő emberek kitartásáról" - fogalmazott.

Rámutatott:

a népviseleti mustra többet jelent egy egyszerű bemutatónál, alkalom arra, hogy a kistérség lakói megmutassák értékeiket, tehetségeiket, közösségi összetartozásukat. Lehetőség, hogy büszkén tekintsenek értékeikre, melyeket kötelességük továbbadni gyermekeiknek. Kérte a résztvevőknek, mutassák meg, hogy "Kalotaszegen a magyar közösség él, alkot és gyarapodik".

Grezsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja arra hívta fel a figyelmet, hogy a népviselet és a népi kultúra összeköt, amíg hiszünk abban, hogy ezeknek nem csak a múzeumokban és a tisztaszobákban van a helye, hanem a mindennapokban is. "Helye van az ünnepnapokban, helye van a gyászunkban és

helye van abban az életben, amit mindannyian a szülőföldünkön szeretnénk megélni"

- mondta. Arra kérte a jelenlévőket, hogy éltessék és adják tovább ezt a páratlan kultúrát.

Csoma Botond, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei szervezetének elnöke, parlamenti képviselő közölte: az ünneplőkre jól illik az "egység a sokszínűségben" megállapítás. "Jó látni azt, hogy egy erős közösség él Kalotaszegen" - mondta, és a hagyomány tovább éltetésére kérte a jelenlévőket.

Vákár István, a Kolozs megyei önkormányzat alelnöke gratulált a szülőknek, hogy

elkészíttetik gyerekeiknek a nem kevés pénzbe kerülő kalotaszegi népviseletet.

A jelenlévőkre Jakab Mihály Gyula bánffyhunyadi református lelkész mondott áldást.

A szombat-vasárnap nyolcadik alkalommal megrendezett Kalotaszegi Magyar Napokon kulturális, szórakoztató és sport- és gyerekprogramokkal ünnepel a kistérség magyarsága. A Ravasz László közösségi házban Kalotaszeg témájú könyvbemutatókat, előadásokat és filmvetítést, a Barcsay-kertben minifoci-bajnokságot, motoros találkozót, gyerekprogramokat tartottak.

Vasárnap a kalotaszegi falvak hagyományőrző együtteseinek fellépése,

templom- és toronylátogatás,

Kalotaszegről elszármazottak részvételével zajló kerekasztal-beszélgetés, operettelőadás és koncert szerepel a programban.