Kápolnaszentelés Farádon

Szerző: Gondola

2026. május 1. 23:06

A Győr-Moson-Sopron vármegyei Farádon kápolnát épített Németh Ferenc, az Áldos panzió tulajdonosa. A fogadó kertjében álló szentélyt pénteken áldotta meg Tóth Miklós római-katolikus plébános, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkészasszony és Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus.

A kápolnában elhelyezték a máriapócsi Könnyező madonna kép másolatát, amelyet Zolcsák Miklós parókus alkotott.

A kápolnaszentelésen a helyi hívek mellett a Százak Tanácsának néhány tagja is jelen volt.

Molnár Pál felvételei