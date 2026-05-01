Kápolnaszentelés Farádon
Szerző: Gondola
2026. május 1. 23:06
A Győr-Moson-Sopron vármegyei Farádon kápolnát épített Németh Ferenc, az Áldos panzió tulajdonosa. A fogadó kertjében álló szentélyt pénteken áldotta meg Tóth Miklós római-katolikus plébános, Vargáné Győri Veronika evangélikus lelkészasszony és Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus.
A kápolnában elhelyezték a máriapócsi Könnyező madonna kép másolatát, amelyet Zolcsák Miklós parókus alkotott.
A kápolnaszentelésen a helyi hívek mellett a Százak Tanácsának néhány tagja is jelen volt.
Molnár Pál felvételei
