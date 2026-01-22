Kormányinfó: középpontban és a rezsicsökkentés és a rezsistop

Szerző: Gondola

Kormányinfót tartottak csütörtök délelőtt, amelyen Gulyás Gergely és Vitályos Eszter vett részt. Főbb témák: rezsistop és hidegkompenzáció, energetikai és pénzügyi helyzet, nemzetközi ügyek és egyéb politikai témák.

Rezsistop és hidegkompenzáció

A januári extrém hideg miatt a kormány munkacsoportot állított fel Lantos Csaba vezetésével, hogy kidolgozza a rezsistop részleteit.

A cél: minden háztartás kompenzációt kapjon, akár éves átalányban fizet, és senki ne fizessen többet a megnövekedett fűtési költségek miatt.

A támogatás automatikus lesz, mindenki számára érvényes, az energiafelhasználás típusa szerint (távhő, gáz, áram, tűzifa).

A szociális tűzifát továbbra is biztosítják a rászorulóknak.

A baloldali pártok javaslata (DK és Tisza Párt) csak a gazdagabbaknak segítene, ezért a kormány saját, mindenki számára érvényes megoldást kínál.

Energetikai és pénzügyi helyzet

A gáztárolók majdnem félig vannak, a lakosság ellátása biztosított.

A napenergia-tároló program révén a kormány a villamosenergia-fogyasztás csökkentését reméli.

Az extra haszon az energetikai cégekhez kerül, a rezsiszabályozást a Nemzetgazdasági Minisztérium dolgozza ki.

Nemzetközi ügyek

Orbán Viktor Davosban találkozik Donald Trumppal és aláírja a Béketanács alapító okiratát.

A csatlakozás nem jár pénzügyi kötelezettséggel Magyarországnak, az álhíreket a Fehér Ház is cáfolta.

Gulyás Gergely szerint Orbán Viktornak nincsenek nemzetközi ambíciói, elsősorban Magyarországgal foglalkozik és mindenhol a magyar érdekeket védi.

Egyéb politikai témák

Magyarország nem ratifikálja a Mercosur-egyezményt, amíg jobboldali többség van az Országgyűlésben.

Nem finanszírozzák Ukrajnát, ezért indul a nemzeti petíció az EU tervezett ukrán támogatása ellen.

A baloldal kritizálta a rezsistopot, de Gulyás Gergely szerint az Orbán-kormány garantálja a családok védelmét a hideg okozta extra költségektől.

A Szőlő utcai intézetet bezárták, a fogvatartottakat átszállították három másik városba, mert kevés volt a dolgozó a biztonságos működéshez.

A lakásfelújítási programot egyelőre nem indítják el, várnak a megfelelő időpontra.