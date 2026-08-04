La Liga - Gulácsi Péter a Villarrealhoz igazolt

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 10:08

Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter 11 év után távozott az RB Leipzig labdarúgócsapatától és a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt.

Új klubjának honlapja szerint a 36 éves kapus szerződése jövő nyárig szólt Lipcsében, vagyis a Villarreal kivásárolta őt.

Gulácsi - aki korábban

az RB Salzburg, a Tranmere Rovers, a Hereford United, a Hull City és a Liverpool játékosa is volt

- most két idényre szóló megállapodást írt alá.

A korábbi válogatott kapus Lipcsében több mint egy évtized alatt összesen 362 mérkőzést játszott.

A Villarreal legutóbb bronzérmes lett a La Ligában, vagyis

ősztől a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

A német klub honlapján hétfőn felidézték, hogy a csapat még másodosztályú volt, amikor Gulácsi odaigazolt 2015-ben, de első idénye végén feljutott a Bundesligába, ahol 2017-ben ezüstérmes lett, majd 2020-ban a BL-ben, 2022-ben pedig az Európa-ligában jutott el az elődöntőig.

A kapus

2022-ben csapatkapitányként ünnepelhetett Német Kupa-győzelmet,

és egy évvel később a címvédés, illetve a német szuperkupa megnyerése is sikerült.

Gulácsi úgy nyilatkozott: nem könnyű 11 év után búcsút mondani, hiszen számára az RB Leipzig soha nem csupán egy klub volt.

"Lipcse a családunk második otthonává vált, és az itteni emberek mindig különleges helyet fognak elfoglalni a szívünkben" - jegyezte meg.

Hangsúlyozta, hogy együtt jutottak fel az élvonalba, együtt élték át az első Bundesliga-éveket, nagy mérkőzéseket játszottak az európai kupaporondon, és megnyerték a klubtörténet első trófeáit.

"Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sokáig végigjárhattam és alakíthattam ezt az utat. Hihetetlenül sok mindent éltem át itt, mind a sport szempontjából, mind személyes téren.

Kiemelkedő sikerek, nagy mérkőzések és sok olyan pillanat, amelyek örökre megmaradnak.

Különösen büszkévé tesz, hogy ezt a fejlődést közösen értük el, csapatként, klubként, a munkatársakkal és a szurkolóinkkal együtt" - mondta.

"Péter kétségkívül a klub eddigi történetének egyik legfontosabb játékosa. A feljutás egyik hősétől, egy kupagyőztestől, egykori csapatkapitányunktól veszünk most búcsút, aki hosszú évek óta támaszunknak számít, és döntő mértékben hozzájárult az RB Leipzig fejlődéséhez" - nyilatkozta Marcel Schäfer sportigazgató.

Hozzátette: amit Gulácsi jelent a klubnak, azt nem lehet csupán a pályára lépések, a védések vagy a trófeák száma alapján meghatározni. Hosszú évek során abszolút

kulcsjátékos volt, megbízható vezéregyéniség,

és olyan ember, aki nyugalmával, profizmusával és magatartásával mércét állított fel.

"Mindig lehetett rá számítani, a nagy mérkőzéseken, a nehéz időszakokban és a mindennapi együttműködés során egyaránt" - közölte Schäfer.

Elárulta,

a magyar kapus új sportszakmai kihívásként tekint arra a lehetőségre, hogy a Villarreal színeiben a La Liga és a Bajnokok Ligájában védhet.

"Azok után, amit az RB Leipzigért tett, fontos volt számunkra, hogy lehetővé tegyük számára ezt a lépést. Természetesen nem könnyű elbúcsúzni egy olyan játékostól és embertől, mint ő, ugyanakkor a hála, a tisztelet és a megbecsülés dominál, amikor visszatekintünk a közös időszakra" - magyarázta a sportigazgató.