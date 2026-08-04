Százéves építészünk hunyt el

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 09:04

Életének 100. évében hétfőn elhunyt Tillai Ernő kétszeres Ybl-díjas építész, a baranyai megyeszékhely díszpolgára, fotóművész – közölte Facebook-oldalán a Mecseki Fotóklub, amely korábban örökös tiszteletbeli elnökévé választotta.

Tillai Ernő 1927 márciusában született Pécsen. Az Erzsébet Tudományegyetem magyar-, olasz-, filozófia- és művészettörténeti szakán kapott diplomát, majd 1950-ben a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) építészmérnöki karán tanult, később

elvégezte a Magyar Építőművészek Szövetségének (MÉSZ) mesteriskoláját.



A római Collegium Hungaricum diákjaként majd 1968-ban a BME városépítés-városgazdaság szakán képezte magát, az 1949-től a BME rajzi tanszékén demonstrátor, 1950-től tanársegéd volt, 1953-tól a Közti tervezőjeként részt vett az új műegyetem és a budai várnegyed tervezésében.

1955 és 1990 között a Pécsi Tervező Vállalat osztályvezető főépítészeként, műteremvezetőjeként, továbbá igazgatójaként is dolgozott.

Három templom, negyven középület és 125 ezer lakás épült meg tervei alapján,

munkája elismeréseként kétszer - 1961-ben és 1974-ben - kapta meg az Ybl-díjat – írta róla a Mecseki Fotóklub, amely kiemelte, hogy Tillai Ernő megromlott látása miatt festmények helyett fotófestményeket kísérletezett ki, alkotásaival pedig elnyerte az MFIAP-díjat amely a FIAP Mesterfényképésze rangot jelentette, s Magyarországon ő büszkélkedhetett vele először.

A pécsi fotós szervezetbe már 1958-ban belépett, azt elnökként két időszakban is irányította, de a Magyar Fotóművészek Szövetségének is tagja volt, Pécsen, Budapesten és Berlinben is sikeres egyéni kiállításokon mutatták be munkáit.

Jelentősebb építészeti munkái közül kiemelkedik

az Evangélikus Teológiai Akadémia, a szekszárdi, a szombathelyi és a tabi művelődési ház, a pécsi Domus Áruház, balatoni SZOT-üdülőszállók,

valamint a pécsi Matáv-irodaház megtervezése.

Ybl-díjai mellett életműdíjat kapott a Fotóművészek Szövetségétől, a MAOE-től és a MAFOSZ-tól, megkapta a Janus Pannonius-díjat (1981), az Aranykazetta-díjat (2007), a Fotóművészeti Szövetség életműdíját (2007),

a Tüke-díjat

(2009), míg 2017-ben Pécs díszpolgárává választották meg.