Labdarúgás - a DVTK kiesik, de azért nemzetközi klublicencet kért és kapott az MLSZ-től

Szerző: MTI

2026. április 24. 17:04

Minden kérelmet az első körben elfogadott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elsőfokú licencadó bizottsága. A pillanatnyilag NB II-es Vasas és Honvéd is nemzetközi klublicencet kapott. Az első osztályban éppen bent maradó Spartacus beérte NB I-es klublicenccel. A még NB II-ben tanyázó Kecskemét, Mezőkövesd, Szeged NB I-es licencet kapott, éppúgy, mint a most kieső Kazikcbarcika. Ami meglepő: a Fehérvár csak NB II-es licencet kért, éppígy a PMSC is.

Az MLSZ honlapjának pénteki beszámolója szerint az elsőfokú licencadó bizottság második ülésére nem kerül sor, mivel az első ülésen a klublicenc-alapeljárás során benyújtott mind a 42 kérelmet elbírálták és jóváhagyták. Ezzel a 2026/27-es bajnoki évre vonatkozó licenceljárás lezárult.

Nemzetközi (UEFA) és nemzeti első osztályú (NB I-es) klublicencet kapott:

Diósgyőr Futball Club Kft.

DVSC Futball Szervező Zrt. (Debrecen)

ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft. (Győr)

FTC Labdarúgó Zrt.

Honvéd Futball Club Kft.

MTK Budapest Labdarúgó Zrt.

Paksi Futball Club Kft.

Puskás Futball Club Kft.

Újpest 1885 Futball Kft.

Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. (Kisvárda)

ZTE Football Club Zrt. (Zalaegerszeg)

Nemzeti első osztályú (NB I-es) klublicencet kapott:

KBSC Labdarúgó Kft. (Kazincbarcika)

Kecskeméti TE 1911 Kft.

Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft.

Nyíregyháza Spartacus Football Club Szolgáltató Kft.

Szeged 2011 Sportszolgáltató, Labdarúgó Kft.

Vasas Futball Club Kft.

Nemzeti másodosztályú (NB II-es) klublicencet kapott:

Békéscsaba 1912 Előre Futball Zrt.

Budafoki MTE Labdarúgó Kft.

BVSC Labdarúgó Nonprofit Kft.

Cigándi Futball Club Kft.

DEAC Futball Nonprofit Közhasznú Kft. (Debrecen)

ESMTK Labdarúgó Egylet Sportszolgáltató Kft.

FC Ajka Kft.

FC Csákvár Kft.

FC Nagykanizsa Sportszervező Kft.

Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Gold-Sport Szolgáltató Kft. (Kozármisleny)

Gyirmót FC Kft.

Kaposvári Labdarúgó Kft.

Karcagi Sport Club Kft.

Monor 1901 Labdarúgó Kft.

PMFC-Labdarúgó Szolgáltató Nonprofit Kft. (Pécs)

Soroksár Sport Club Kft.

ST. Lőrinc Kft. (Szentlőrinc)

Tiszakécskei Labdarúgó Club Sportszervező és Szolgáltató Kft.

TSC Labdarúgó Kft. (Tatabánya)

TVE 1887 Labdarúgó Kft. (III. Kerületi TVE)

Nemzetközi (UEFA) női klublicencet kapott:

ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Kft.

FTC Labdarúgó Zrt.

MTK Budapest Labdarúgó Zrt.

Puskás Futball Klub Kft.