BL: az első fordulóban Bayern és Arsenal győzelem

Szerző: Gondola

2026. április 8. 07:34

A UEFA Bajnokok Ligája negyeddöntőinek első mérkőzésein idegenbeli győzelmek születtek: a Bayern München 2–1-re nyert a Real Madrid otthonában, míg az Arsenal 1–0-ra győzött a Sporting CP vendégeként.

Madridban a Bayern hatékony letámadása hozta meg az első gólt: a 41. percben Serge Gnabry indította Luis Díazt, aki magabiztosan értékesítette a helyzetet. A második félidő elején szinte azonnal növelte előnyét a bajor csapat: Michael Olise passzából Harry Kane talált be. A hazaiak a 74. percben szépítettek, amikor Trent Alexander-Arnold beadását Kylian Mbappé közelről a kapuba passzolta. A két csapat történelmi párharca újabb fejezettel bővült – ez volt a 29. egymás elleni mérkőzésük –, és a Real kilencmeccses veretlenségi sorozata megszakadt.

Lisszabonban a Sporting kezdett veszélyesebben, de David Raya több nagy védéssel, illetve a kapufa is segítette az Arsenalt. A vendégeknek volt egy érvénytelen góljuk is, amikor Martin Zubimendi talált be lesről Viktor Gyökeres passza után. A hajrában a Sporting kihagyta helyzeteit, amit megbüntetett az Arsenal: a 91. percben Gabriel Martinelli beadását Kai Havertz váltotta gólra, így az angol csapat előnnyel várhatja a visszavágót.

A visszavágókat jövő héten rendezik, a sorozat döntőjének pedig a Puskás Aréna ad majd otthont május 30-án.