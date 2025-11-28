Labdarúgó NB I: A Fradit megverte idegenben, a Vasutastól kikapott hazai pályán a Spartacus

Szerző: MTI

2025. november 28. 22:22

A hazai futball abszurditását mutatja, hogy Bódog Tamás csapata, a Spartacus hazai pályán kapott ki a Vasutastól, miután az előző fordulóban az FTC-t verte meg a Groupama Arénában.

A listavezető Debrecen 3-0-ra győzött a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 15. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A hajdúságiak a sikerükkel megerősítették első helyüket a tabellán, a szabolcsiak, akik Bódog Tamás negyedik meccsén először kaptak ki, maradtak a kiesést jelentő 11. helyen.

Fizz Liga, 15. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Debreceni VSC 0-3 (0-2)

Nyíregyháza, v.: Bogár

gólszerzők: Szuhodovszki (6.), Gordic (21.), Kocsis D. (82.)

sárga lap: Kovács M. (92.), illetve Szuhodovszki (45+3.), Manzanara (72.), Kocsis D. (83.)

Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Farkas B., Bitri, Katona L., Antonov (Benczenleitner, 87.) - Manner (Kovács M., 87.), Sankovic (Toma, 37.), Katona B., Kovácsréti (Oláh, 75.) - Gilbert, Babunski (Varga K., a szünetben)

Debreceni VSC: Varga Á. - Dacosta (Szécsi, 85.), Lang, Batik, Vajda B. (Guerrero, 85.) - Szűcs T. (Cibla, 23.), Youga - Kocsis D. (Komáromi, 85.), Dzsudzsák, Gordic (Manzamara, 63.) - Szuhodovszki

Nagy iramban kezdődött a keleti rangadó, melyen a hazaiak kerültek szinte azonnal helyzetbe, gólt azonban a vendégek szereztek, így már hat perc után vezetéshez jutottak. A folytatásban is remek tempóban zajlott a játék, a házigazda igyekezett gyorsan egyenlíteni, ám helyzeteit kihagyta, majd a félidő közepén Sankovic hibázott, amiből Gordic révén a Debrecen megduplázta az előnyét. A gól előtt néhány perccel Sankovic és Szűcs ütközött, ami után utóbbit, a vendégek középpályását le kellett cserélni, majd a játékrész hajrájára fordulva a nyíregyházi védőt is új ember váltotta. A Nyíregyháza a félidő végéig fölényben játszott, többet birtokolta a labdát és helyzetei is voltak, ám nem tudott közelebb zárkózni ősi riválisához.

A második játékrész első felében nagy lendülettel játszottak a hazaiak, a Debrecen pedig elsősorban a védekezésre koncentrált és ezt remekül csinálta. A Lang Ádám vezette hátsó alakzat ugyanis rendkívül stabilan állt a lábán és hiába próbálkozott a Nyíregyháza sok beadással, nem akadt igazán komoly lehetősége. Az idő előrehaladtával a szabolcsi rohamok egyre kevesebb veszélyt hordoztak magukban, majd a 82. percben a Debrecen egy szép góllal lezárta a meccs érdemi részét.