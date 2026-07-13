Rétvári Bence: vidék-, egyház- és középosztályellenes a Tisza oktatáspolitikája

Szerző: MTI, Gondola

2026. július 13. 16:43

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője középosztály-, egyház- és vidékellenesnek minősítette hétfőn a Tisza-kormány oktatáspolitikáját annak kapcsán, hogy az oktatási és gyermekügyi miniszter nem járult hozzá Tiszavasváriban a református gimnázium bővítéséhez.

Rétvári Bence Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a szegregáció-integráció balliberális „bűvszavával” avatkoznak bele abba, hogy ki hova járathatja a gyerekét iskolába. Rámutatott: nyolcosztályos középiskola indult volna, ami a kezdetektől Lannert Judit miniszter „célkeresztjében van”.

A minisztérium nem segít, hanem akadályoz, nem támogatja a helyi kezdeményezést, hanem gáncsolja,

nem elfogad, hanem tilt, nem szolgál, hanem uralkodik – értékelt, úgy fogalmazva: „ez a balliberális társadalmi mérnökösködés, saját elképzeléseiket erőltetik rá a családokra.”

A KDNP frakcióvezetője szerint „a Rózsadombról megmondják” a tiszavasvári diákoknak, hogy mi a jó nekik, hol tanulhatnak és hol nem – egyházi iskolában biztosan nem. Kiemelte, hiába fog össze a helyi közösség, hiába van saját tervük, a minisztérium másként képzeli az ő jövőjüket. Elveszik a középosztálytól a lehetőséget a kibontakozásra, a gyerekeik minőségi nevelésére.

Ez a középosztálynak rossz, de senki másnak se jó

– írta a kereszténydemokrata politikus.

A Roma Sajtóközpont írására hivatkozva a Mandiner számolt be arról, hogy Lannert Judit miniszter nem járult hozzá ahhoz, hogy a Tiszavasvári Református Egyházközség fenntartásában működő Váci Mihály Református Gimnáziumban 8 évfolyamos gimnáziumi képzést és később technikumi képzéseket indítsanak. A tárca szerint a tervezett átalakítás tovább erősítené a helyi iskolai elkülönülést.