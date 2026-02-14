Labdarúgó NB I - Megverte az Újpest a Vasutast

Szerző: MTi/Gondola

2026. február 14. 07:05

Péntek este a hazai pályán játszó Újpest 2:1-re megverte a vendég Vasutast. A debreceni Dzsudzsák 1:0-os hazai vezetésnél egy tizenegyest mellé durrantott.

A labdarúgó Fizz Liga (NB I) 22. fordulójának pénteki eredménye és a tabella:

Eredmény, 22. forduló:

Újpest FC-Debreceni VSC 2-1

szombaton játsszák:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 14.45

Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 17.00

Paksi FC-Diósgyőri VTK 19.15

vasárnap játsszák:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC, Miskolc 15.30

ETO FC Győr-Kisvárda Master Good 17.45

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 21 12 4 5 40-21 40 pont

2. ETO FC 21 11 7 3 42-21 40

3. Debreceni VSC 22 11 5 6 33-27 38

4. Paksi FC 21 10 6 5 41-29 36

5. Puskás Akadémia FC 21 9 4 8 26-26 31

6. Kisvárda Master Good 21 9 4 8 26-33 31

7. Zalaegerszegi TE FC 21 8 6 7 31-27 30

8. Újpest FC 22 7 5 10 30-38 26

9. MTK Budapest 21 7 3 11 39-46 24

10. Nyíregyháza Spartacus FC 21 5 6 10 25-37 21

11. Diósgyőri VTK 21 4 8 9 28-35 20

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 21 4 2 15 20-41 14

A 23. forduló programja:

február 21., szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 14.00

Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 16.15

Újpest FC-Diósgyőri VTK 18.30

február 22., vasárnap:

Zalaegerszeg-Debreceni VSC 14.45

Paksi FC-ETO FC Győr 17.30

február 23., hétfő:

MTK Budapest-Ferencvárosi TC 20.00