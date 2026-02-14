Labdarúgó NB I - Megverte az Újpest a Vasutast
Péntek este a hazai pályán játszó Újpest 2:1-re megverte a vendég Vasutast. A debreceni Dzsudzsák 1:0-os hazai vezetésnél egy tizenegyest mellé durrantott.
A labdarúgó Fizz Liga (NB I) 22. fordulójának pénteki eredménye és a tabella:
Eredmény, 22. forduló:
Újpest FC-Debreceni VSC 2-1
szombaton játsszák:
MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 14.45
Zalaegerszegi TE FC-Ferencvárosi TC 17.00
Paksi FC-Diósgyőri VTK 19.15
vasárnap játsszák:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC, Miskolc 15.30
ETO FC Győr-Kisvárda Master Good 17.45
A tabella:
1. Ferencvárosi TC 21 12 4 5 40-21 40 pont
2. ETO FC 21 11 7 3 42-21 40
3. Debreceni VSC 22 11 5 6 33-27 38
4. Paksi FC 21 10 6 5 41-29 36
5. Puskás Akadémia FC 21 9 4 8 26-26 31
6. Kisvárda Master Good 21 9 4 8 26-33 31
7. Zalaegerszegi TE FC 21 8 6 7 31-27 30
8. Újpest FC 22 7 5 10 30-38 26
9. MTK Budapest 21 7 3 11 39-46 24
10. Nyíregyháza Spartacus FC 21 5 6 10 25-37 21
11. Diósgyőri VTK 21 4 8 9 28-35 20
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 21 4 2 15 20-41 14
A 23. forduló programja:
február 21., szombat:
Nyíregyháza Spartacus FC-Kisvárda Master Good 14.00
Kolorcity Kazincbarcika SC-Puskás Akadémia FC 16.15
Újpest FC-Diósgyőri VTK 18.30
február 22., vasárnap:
Zalaegerszeg-Debreceni VSC 14.45
Paksi FC-ETO FC Győr 17.30
február 23., hétfő:
MTK Budapest-Ferencvárosi TC 20.00