Labdarúgó NB I - Változott a harmadik fordulója programja

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 20:06

Több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában, a magyar szövetség (MLSZ) energiamegtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően.

Az MLSZ honlapjának hétfői tájékoztatása szerint

a forduló pénteki nyitómeccsét 20 óra helyett 17.30-tól játssza az MTK és a Puskás Akadémia.

Szombaton a Vasas FC-Zalaegerszeg összecsapás szintén 20 órakor kezdődött volna az eredeti tervek szerint, ezt a módosítás miatt 15.30-tól rendezik meg.

Vasárnap két találkozót játszanak, amelyek egy idősávval ugrottak előre.

A programot már a múlt hét végén rendezett második fordulóban is érintette a változás.

A 3. forduló módosított programja:

augusztus 7., péntek:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 17.30

augusztus 8., szombat:

Vasas FC-Zalaegerszeg 15.30

Kisvárda Master Good-Újpest FC 17.30

augusztus 9., vasárnap:

Paksi FC-Kispest Honvéd FC 15.30

Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30

Az ETO FC Győr-Ferencvárosi TC mérkőzést későbbi időpontban rendezik meg.