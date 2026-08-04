Labdarúgó NB I - Változott a harmadik fordulója programja
Több mérkőzés kezdési időpontja is megváltozott a labdarúgó OTP Bank Liga harmadik fordulójában, a magyar szövetség (MLSZ) energiamegtakarítás érdekében hozott szombati ajánlásának megfelelően.
Az MLSZ honlapjának hétfői tájékoztatása szerint
a forduló pénteki nyitómeccsét 20 óra helyett 17.30-tól játssza az MTK és a Puskás Akadémia.
Szombaton a Vasas FC-Zalaegerszeg összecsapás szintén 20 órakor kezdődött volna az eredeti tervek szerint, ezt a módosítás miatt 15.30-tól rendezik meg.
Vasárnap két találkozót játszanak, amelyek egy idősávval ugrottak előre.
A programot már a múlt hét végén rendezett második fordulóban is érintette a változás.
A 3. forduló módosított programja:
augusztus 7., péntek:
MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 17.30
augusztus 8., szombat:
Vasas FC-Zalaegerszeg 15.30
Kisvárda Master Good-Újpest FC 17.30
augusztus 9., vasárnap:
Paksi FC-Kispest Honvéd FC 15.30
Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 17.30
Az ETO FC Győr-Ferencvárosi TC mérkőzést későbbi időpontban rendezik meg.