Hőség - Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 13:05

A rendkívüli hőségre tekintettel az MVM elosztótársaságai minden halasztható karbantartási munkát átütemeztek, és kizárólag azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból halaszthatatlanok - közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.

A tájékoztatás szerint

az MVM Hálózat rendkívüli híreket összegyűjtő oldalán folyamatosan elérhetők az aktuális, hivatalos tájékoztatások,

az ütemezett, illetve nem tervezett munkálatokról. https://mvmhalozat.hu/rendkivulihirek