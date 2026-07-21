Lázár János: Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik
Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik - reagált Lázár János, fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerverközpontjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében (NKA) indult nyomozás kapcsán.
A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi, budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta:
a Tisza Párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse
és megsemmisítse.
"Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik" - fogalmazott.
Nagyon aggasztónak nevezte, hogy fideszes szavazók adataihoz akar hozzáférni az ügyészség, ez szerinte
"életveszélyes és abszolút a demokratikus politikai kultúrával szemben áll."
Hozzátette: az ügyészség nem mondja meg pontosan, hogy mit csinál, fideszes adatokban "matat jelen pillanatban".
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden azt közölte az MTI-vel, hogy "az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait". A kommunikációs igazgató a történeteket az "önkényuralom" szintlépéseként értékelte.
Az MTI megkeresésére Bodó Marianna, az ügyészség szóvivője azt közölte:
az NKA ügyében hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indult nyomozás
kapcsán folytatott nyomozati cselekményt kedden a Fidesz szervereit biztosító központban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség megerősítette az eljárási cselekményt, ám a nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni.
A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen
17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött,
amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott.
A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró
hat embert őrizetbe vették,
és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A Kecskeméti Törvényszék mind a hat gyanúsítottat letartóztatta harminc napra. Közöttük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.