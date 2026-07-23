Véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat
Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert
az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet.
Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz
napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma,
ezért - mint írták - minden véradásnak kiemelt jelentősége van.
Vért adni
minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud.
Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat.
Közölték: a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy
aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.
Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovsz.hu/idopontfoglalas és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el.