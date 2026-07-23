Véradásra kér mindenkit a vérellátó szolgálat

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 23. 17:07

Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert

az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz

napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma,

ezért - mint írták - minden véradásnak kiemelt jelentősége van.

Vért adni

minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud.

Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat.

Közölték: a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy

aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét.

Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovsz.hu/idopontfoglalas és a www.veradas.hu oldalakon érhetők el.