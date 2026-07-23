Lemondott Vadász Gábor, a XII. kerület alpolgármestere

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 23. 05:05

Lemondott Vadász Gábor (Momentum), a XII. kerület alpolgármestere; a politikus lemondását azzal indokolta, hogy megromlott a munkakapcsolata Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) polgármesterrel.

Vadász Gábor szerdán a Facebook-oldalán jelentette be lemondását. Mint írta, régóta érlelődött benne, meddig vállalhatja az alpolgármesteri tisztséget

"annak ismeretében, ahogyan Kovács Gergely a kerületünket vezeti".



Mint írta, miután a polgármester másodszor is a képviselő-testület elé terjesztette leváltását, egyértelművé vált számára, hogy a polgármester egyáltalán nem érzi úgy, hogy felelőssége lenne a munkakapcsolatuk megromlásában.

"Szakmai nézeteltéréseinket nem párbeszéddel kívánja rendezni, hanem az eltávolításommal zárná le, ehhez pedig kész nagykoalíciót szervezni a Fidesszel és a DK-val.

Ebben a politikai játszmában nem vagyok hajlandó statisztaszerepet vállalni,

ezért a mai napon azonnali hatállyal lemondtam az alpolgármesteri tisztségről" - írta.

Hozzátette: egyetlen "bűne", hogy számos kérdésben - a tervezett óvoda-bezárásoktól az ingatlangazdálkodásig - ragaszkodott a szakmailag megalapozott döntésekhez, "válaszként azonban zsarolást, fenyegetéseket és személyeskedést" kapott.

Vadász Gábor arról is írt, "testközelből látta", ahogyan Kovács Gergely a polgármesteri székbe ülve saját elveit is feladta, "ahogy

a kerületi korrupció egyik legnagyobb feltárója az átláthatóság ellenlábasa lett",

egyre kevesebb lakossági fórumot tartott, az érdemi kérdéseknek pedig nem adott teret. "És láttam, hogyan írja felül a szakmai szempontokat és a közérdeket a polgármester autoriter döntéshozatala" - fogalmazott.

Jelezte: a kerületi lakosok képviselőként továbbra is számíthatnak rá, és mindent meg fog tenni azért, hogy továbbra is érvényt szerezzen a testületben "azoknak az elveknek, amelyeket egykor Kovács Gergellyel közösen képviseltünk".

A XII. kerületi önkormányzat Facebook-oldala szerint a képviselő-testület július 23-án rendkívüli ülést tart a jogi és ügyrendi bizottság kezdeményezésére.



Az ülésen két napirendi pont szerepel, az elsőben a képviselők Kovács Gergely polgármesternek az alpolgármesteri megbízás visszavonásával kapcsolatban benyújtott előterjesztését tárgyalnák, az előterjesztés célja, hogy

a képviselők új alpolgármesternek Pásztor Tibort válasszák meg.

A második napirendi pont szerint a képviselők megtárgyalnák Visi Piroska (Hegyvidék jövőjéért Egyesület) önkormányzati képviselő Kovács Gergely polgármester méltatlanságával összefüggő indítványát. A jogi és ügyrendi bizottság javaslata, hogy a testület az indítványt utasítsa el, mivel a bizottság által lefolytatott vizsgálat alapján a méltatlansági ok nem áll fenn.