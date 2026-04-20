Mészárlás Louisianában - 8 gyermeket lőttek le

Szerző: MTI, Gondola

2026. április 20. 08:01

Családon belüli vita áll a hátterében annak a szörnyű mészárlásnak, melyben a sértett nyolc 15 év alatti gyermeket lőtt le az Egyesült Államokban.

Több helyszínen nyolc gyermeket megölt egy fegyveres az egyesült államokbeli Louisiana állam Shreveport városában vasárnap - közölték a hatóságok. A déli szövetségi állam texasi határhoz közel fekvő településének rendőrfőnöke azt közölte, hogy az áldozatok életkora 1 és 14 év között van.

Chris Bordelon arról is beszámolt, hogy

a vasárnap kora reggeli erőszakos cselekmény hátterében családon belüli vita áll

, és a halálos áldozatok közül többen az elkövető rokonai. A lövöldözésnek további sebesültjei is vannak. A hatóság tájékoztatóján elhangzott, hogy a tettes három helyszínen nyitott tüzet az áldozatokra, majd egy lopott autóval elmenekült. A rendőrség üldözőbe vette és rálőtt, aminek következtében a férfi meghalt. A tragikus eseménysorozat pontos részleteit egyelőre nem közölték, a hatóság képviselői összetett bűncselekményről beszéltek a több tetthely miatt.