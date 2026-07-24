Magyar birkózó a világranglista élén

Szerző: MTI/Gondola

2026. július 24. 20:04

Szőke Alex a birkózó világranglista élére állt 97 kilogrammban.

Amint a magyar szövetség a pénteki hírlevelében jelzi: a nemzetközi szövetség (UWW) az idei negyedik, egyben utolsó rangsorviadala, a budapesti Polyák Imre, Varga János és Kozma István-emlékversenyt követően frissítette a világranglistákat.

A hat magyar éremmel zárult megméretés eredményei alapján

a kötöttfogású 97 kilogrammban győztes Szőke Alex az élre állt kategóriájában,

megelőzve a vb-ezüstérmes orosz Artur Szargszjant.

Az ESMTK sportolója ezzel biztosan első

kiemeltként kezdheti meg szereplését az októberi kazahsztáni világbajnokságon.

A magyarok közül továbbra is vezeti súlycsoportja világranglistáját az egy kategóriával lejjebb Európa-bajnok, vb-ezüstérmes, 77 kilóban vb- és Eb-3. Fritsch Róbert, valamint a vb- és Eb-2. Vitek Dárius (kötöttfogás, 130 kg) is, akik budapesti vereségük ellenére megőrizték pozíciójukat, így szintén első kiemeltek lesznek majd Asztanában.

Az Eb-ezüstérmes Váncza István (kötöttfogás, 72 kg) a budapesti bronzéremnek köszönhetően a második helyre lépett előre, csupán a világ- és Európa-bajnok francia Ibrahim Ganem áll előtte.