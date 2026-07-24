Labdarúgó NB I - Megint bajnoki meccset halaszt a Fradi, miért?
Későbbi, egyelőre ismeretlen időpontban rendezik meg a labdarúgó NB I harmadik fordulójának rangadóját, a Ferencváros győri vendégjátékát a bajnoki címvédő ETO otthonában.
A magyar szövetség versenybiztossága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az ETO FC–Ferencvárosi TC találkozónál nem szerepel konkrét időpont.
A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupaszerelése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ra meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen
a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madridot fogadja
a Groupama Arénában.
Pedig a halasztásra a nemzetközi kupában való eredményes helytállás is ok lehetne akár, hiszen
mindkét gárda versenyben van még: a győriek a Konferencia-liga, a népligetiek az Európa-liga selejtezőjében játszanak.
A harmadik forduló augusztus 7-én, pénteken az MTK Budapest-Puskás Akadémia FC összecsapással veszi kezdetét, majd szombaton és vasárnap is két-két találkozót rendeznek.
Az OTP Bank Liga harmadik fordulójának programja:
augusztus 7., péntek:
MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 20.00
augusztus 8., szombat:
Kisvárda Master Good-Újpest FC 17.30
Vasas FC-ZTE FC 20.00
augusztus 9., vasárnap:
Paksi FC - Kispest-Honvéd FC 17.00
Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 19.30
ETO FC-Ferencvárosi TC - elhalasztva
MTI
Minden halasztást blama követett
Az utóbbi években számos alkalommal előfordult, hogy a Ferencváros bajnoki meccset halasztott azért, hogy a következő nemzetközi kupameccsre jobban felkészülhessen.
Az FTC minden egyes meccshalasztás után kikapott külföldi ellenfelétől.
Azaz a meccshalasztásnak nem volt semmi értelme.
Sőt ártott.
Az edző szakmai feladata, hogy a bajnoki mérkőzésekkel együtt eredményesen játssza le csapata a nemzetközi meccset.
Nyugat-Európában nem divat a meccshalasztás - ott megvan a kellő szakértelem ahhoz, hogy a bajnoki összecsapást a nemzetközi kupameccsre való felkészülésként hasznosítsák.
Különösen elfogadhatatlan a halasztás a Ferencváros részéről, az Üllői útiak ugyanis hatalmas kerettel rendelkeznek: két csapatot is felállíthatnak egymás ellen, tartalékokkal együtt.
Érthetetlen, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség miért engedélyezi a bajnoki meccs elhalasztását, noha a szörnyen rossz tapasztalatoknak az MLSZ is birtokában van.
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