Tusványos - Nemzetpolitikai konszenzust sürgetnek külhoni magyarjaink

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 24. 15:38

A nemzetpolitika valós gyakorlatából kiderül, kik azok, akik valóban elkötelezettek a magyarség mellett, s kik azok, akik a brüsszeli garnitúrának akarnak megfelelni, hogy a zsebüket tömhessék.

Folytonosságot, kiszámíthatóságot és nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében pénteken megrendezett nemzetpolitikai kerekasztal résztvevői.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) stratégiai igazgatója, és több más felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy

emeljék ki a nemzetpolitika ügyét a pártcsatározások szintjéről.

Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese történelmi esélyként értékelte, hogy az Országgyűlésből kiszorultak azok a posztkommunista erők, amelyek a külhoni nemzetrészek ellen uszítottak. Jelezte: a Fidesz készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai konszenzus kialakítása érdekében.

Címkép: Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke (j) a Merre vigyük végzetünk? című nemzetpolitikai kerekasztal panelbeszélgetésen a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2026. július 24-én. Mellette Gubík László, a szlovákiai Magyar Szövetség elnöke, Bihari Szabolcs Zoltán, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke, Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke (b-j). MTI/Kátai Edit