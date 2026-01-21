Csütörtökön kerül a mozikba a várva várt magyar táncfilm

Szerző: Gondola

2026. január 21. 09:08

A Magyar menyegző című táncfilm január 22-től kerül a hazai mozikba. A Békési Miksa forgatókönyvéből készült alkotás két budapesti fiatal, András és Péter kalotaszegi utazását követi nyomon, akik egy erdélyi lakodalom során életre szóló élményekkel gazdagodnak.

A film romantikus történetbe ágyazva mutatja be a magyar néptánc és népzene gazdagságát, a hagyományos táncok és viseletek erejét, valamint a táncházmozgalmak szerepét a városi közösségek életében.

A film célja a magyar népi örökség bemutatása, a kalotaszegi táncok és hagyományos kultúra életben tartása, valamint a magyar néptánc és népzene értékeinek szélesebb közönség elé tárása. Nemzetközi sikereket is elért, bemutatták többek között Tallinnban, Kolozsváron és New Yorkban, a közeljövőben pedig Ausztráliában is vetítik.

A koreográfiák Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa és Mihályi Gábor munkái, közreműködik a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes, a zenei anyagot Pál István „Szalonna” vezeti. A főbb szerepekben Kovács Tamás, Kövesi Zsombor és Törőcsik Franciska láthatók, a látványért Szendrényi Éva, a jelmezért Vavrinecz Krisztina, a vágásért Makk Lili felel. A film a Mol-Új Európa Alapítvány, az MTVA és a Szupermodern Stúdió koprodukciójában készült, producere és operatőre Lajos Tamás.