Szerző: MTI

2026. május 17. 14:08

Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadás következtében - közölték a helyi hatóságok.

A vasárnapra virradóra végrehajtott támadás során az orosz fővárosban

legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál, a moszkvai régióban pedig hárman meghaltak és hatan megsebesültek.

A halálos áldozatok közül kettőt Mityiscsiből, egyet Himkiből jelentettek.

Szergej Szobjanin polgármester reggel arról számolt be, hogy a légvédelem éjfél után 81 Moszkvára tartó drónt lőtt le, egy nap leforgása alatt pedig több mint 120-at. A TASZSZ hírügynökség összesítése szerint idén ez volt az eddigi legnagyszabásúbb, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott támadás az orosz főváros ellen.

Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. A seremetyjevói repülőtér területén drónroncsok hullottak le, de személyi sérülés nem történt, károk nem keletkeztek.

A főváros körzetének mind a négy repülőterén korlátozták a forgalmat, az intézkedések mintegy száz járatot érintettek.

"Az Eurovíziós Dalfesztivál dalainak hangjaira a kijevi rezsim az EU-tagállamok pénzéből újabb tömeges terrortámadást hajtott végre. A támadás célpontjai kizárólag békés célpontok voltak - emberek, többlakásos épületek és magánházak. Ezek a terrortámadások, akárcsak az előzőek, (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) és a Bankova (az ukrán kormányzat), valamint az őket finanszírozó nyugati kisebbség bűncselekményei" - kommentálta a történteket Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ-nak nyilatkozva.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le

15 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén az elektromos hálózatra mért csapások zavarokat okoztak a vízellátásban.