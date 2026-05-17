Weisz Viktor ül Magyar Péter helyére

Szerző: MTI

2026. május 17. 16:08

A Tisza Párt Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és Magyar Péter megüresedett helyére, a Tisza Párt EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti - közölte a párt elnöke közösségi oldalán vasárnap.

Ismertetése szerint Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett történelem és klasszika-filológia szakon is diplomát szerzett. Tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen, a Pannon Egyetemen, valamint a bécsújhelyi Fachhochschule Wiener Neustadton végezte, doktori fokozatát pedig a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte, ahol

kutatása az emberi gerinc vizsgálatára irányult.

Pályája során vezetett egyetemi prototípusgyártó műhelyt, koordinált szoftverfejlesztési és kutatási projekteket, legutóbb pedig egy budapesti CT- és MR-diagnosztikai központ ügyvezető igazgatójaként dolgozott.

Európai parlamenti képviselőként az állampolgári részvétel erősítését,

az átláthatóságot és a társadalmi egyenlőséget tekinti fő céljainak.

Weisz Viktor nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát a londoni King’s College-en, majd közgazdaságtan és vállalkozásfejlesztés területén szerzett mesterfokozatot a Cambridge-i Egyetemen.

Tanulmányai során ösztöndíjasként részt vett az amerikai Stanford Egyetem emberi és nemzetközi jogi programjában, valamint a dél-koreai KAIST egyetem globális biztonságpolitikai képzésén.

Az anyanyelvi szinten angolul beszélő, felsőfokú spanyol nyelvvizsgával rendelkező szakember 2024-ben csatlakozott a Tisza közösségéhez. Az Európai Parlamentben eddig külügyi tanácsadóként nemzetközi politikai, külgazdasági és geopolitikai kérdések elemzésével foglalkozott, korábban pedig Szaúd-Arábiában, Washingtonban, Londonban és Bécsben szerzett projektmenedzseri és innovációs tapasztalatokat.

Weisz Viktor szakmai célkitűzése, hogy nemzetközi tapasztalatait és globális kapcsolatrendszerét Magyarország fejlődésének szolgálatába állítsa, az Európai Néppárt legfiatalabb EP-képviselőjeként

megjelenítse korosztálya érdekeit

az európai döntéshozatalban - olvasható a bejegyzésben.