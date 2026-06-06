Magyar Péter "mosolya" nem provokáció - kétszer is "felszólította" Orbán Viktort

Szerző:

2026. június 6. 16:36

Felszólítom Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet - írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán.

A kormányfő a péntek esti, Budapesten a Miniszterelnökségnek helyet adó épület előtt tartott demonstráció kapcsán címezte felszólítását a Fidesz elnökének. Magyar Péter illusztrációként egy internetes oldalnak a demonstrációról szóló, trágárságokat tartalmazó írásáról osztott meg egy képernyőképet, megjegyezve: "Orbán Viktor »igeforrása« így tájékoztatta tegnap az olvasóit a pénteki 1000 fős demonstráción történtekről".

Magyar Péter a bejegyzésében megjegyezte,

nem gondolja, hogy a nemzeti zászló lobogtatása, "a mosoly vagy egy szív felmutatása" provokáció lenne,

ahogy azt sem hiszi, hogy "ez a fajta trágár kommunikáció bármilyen helyzetben elfogadható lenne".

A miniszterelnök szerint a kormánnyal szembeni kritika minden esetben megengedett, "még akkor is, ha olyan döntést támad valaki, amilyen döntést a kormány soha nem hozott".

Magyar Péter úgy fogalmazott: közös felelősség, hogy "a közbeszéd állapota javuljon és a magyar nemzet egysége erősödjön". Mint írta, erre hívta fel a "bukott miniszterelnök" figyelmét is a választás éjszakáján, amikor telefonon gratulált a győzelmükhöz.

"Ismételten felszólítom

Orbán Viktort, hogy állítsa le a Fidesz dezinformációs kampányát és a propagandája által használt gyűlöletbeszédet" - írta Magyar Péter.

A miniszterelnök azt kérte a kormánypárti és ellenzéki szavazóktól, hogy tanúsítsanak "az eddigieknél több türelmet, békességet és emberséget" egymás iránt.