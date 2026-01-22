Magyar Péter újabb igazolása a felnőttfilmes világból: a csepeli Lázárinfón provokáló nő

A Ripost hívta fel rá a figyelmet, hogy a nevezetes Róka Réka után egy másik tiszás "művésznőről" derült ki, hogy a felnőttfilmes (pornó) világban dolgozott.

Ő Hetei Lilka (művésznevén Kiara Bloom), aki a csepeli Lázárinfón is "akciózott", bár ezúttal csak verbálisan.

Ő egyébként nemcsak egy mezei aktivista, hanem a csepeli Tisza Sziget alapítója és aktív vezetője, akit Magyar Péter nyilvánosan is elismert a munkájáért.

Némi ironóniával azt is mondhatnánk: veszélyben lehet a híres "pornópápa", Kovi visszatérése, hiszen lassan minden "modell" Magyar Péternek dolgozik.