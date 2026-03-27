Magyar-szlovén - A vb-selejtező kudarcának részbeni feledtetése lehet a cél

Szerző: MTI

2026. március 27. 16:07

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton először lép pályára a sorozatban tizedszer elbukott világbajnoki selejtezősorozat után, így a szlovének elleni barátságos mérkőzés elsődleges célja a fájó kudarc feledtetése lehet.

Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban a védekezés hiányosságaiban látta az okát, hogy a tanítványai a pótselejtezőt érő második helyet sem szerezték meg tavaly, ezért elmondása szerint a mostani felkészülésen a hátsó alakzat szervezettségére fókuszál. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a nemzeti együttes csak a védekezésre készül Szlovénia ellen, hiszen hazai pályán nyilván szeretné irányítani a játékot, de fontos lenne megtartania hátul a stabilitást. A magyarok ugyanis hiába futballoztak jól a vb-selejtezők során,

a hat meccsen kapott tíz gólt végül nem bírta el az együttes és a harmadik helyre szorult

a kijutott Portugália és a pótselejtezős Írország mögé.

A magyar csapatra így most tavasszal és majd nyár elején is két-két hazai barátságos meccs vár az őszi Nemzetek Ligája előtt. Ezeken tud a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető új játékosokat beépíteni, vagy új játékelemeket, taktikai felállásokat kipróbálni. Jelenleg három újonc van a keretben, közülük a győri Csinger Márknak van a legnagyobb esélye a bemutatkozásra, tekintve, hogy a javításra szoruló védelemben kaphat lehetőséget.

A játékosok részéről egyértelmű

célként lett megfogalmazva, hogy mind a négy barátságos találkozót megnyerjék,

amivel egyrészt szeretnék elfeledtetni a szurkolókkal a vb-selejtező fájó kudarcát, másrészt megfelelő önbizalmat akarnak szerezni az NL B divíziós, azaz másodosztályú küzdelmeire, ahol Georgia, Észak-Írország és Ukrajna lesz az ellenfelük.

Az esélyeket nehéz megítélni barátságos mérkőzés esetén, ez kiváltképpen igaz annak fényében, hogy a világranglistán - 16 hellyel a magyarok mögött - 57. szlovén válogatott élén

ezen az összecsapáson debütál a januárban kinevezett új szövetségi kapitány, Bodtjan Cesar,

akinek legfőbb feladata, hogy felrázza az együttesét, mert az nyeretlenül zárta az őszi vb-selejtezőket. Az biztosan nem segíti a bemutatkozását, hogy csapatkapitány kapusára, az Atlético Madrid által foglalkoztatott Jan Oblakra és a Manchester United csatárára, Benjamin Seskóra sem számíthat. Hiányzója Rossinak is lesz, mert Nego Loic sérülés, míg Styles Callum személyes okok miatt hagyja ki a márciusi meccseket, de ez azért jóval kisebb érvágásnak tűnik, mint a szlovénok két legjobbjának nélkülözése. Az már nagyobb problémát jelentene, ha a középcsatár Varga Barnabás sem léphetne pályára, aki bokasérülést szenvedett a válogatott szünet előtti utolsó görög bajnokiján.

A magyar és a szlovén együttes szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik egymással felkészülési mérkőzést, melyet élőben közvetít az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is.