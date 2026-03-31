Magyarország–Görögország: 0–0

Szerző: Gondola

2026. március 31. 20:58

A magyar labdarúgó-válogatott gól nélküli döntetlent játszott Görögország labdarúgó-válogatott ellen a Puskás Arénaban, így nem tudta folytatni győztes sorozatát a felkészülési mérkőzéseken.

A Marco Rossi vezette csapat ugyan küzdelmes és helyzetekben gazdag meccset játszott, de a befejezések pontatlansága és a kapusok jó teljesítménye miatt egyik fél sem tudott gólt szerezni.

Az első félidőben mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek: a magyar oldalon többek között Szoboszlai Dominik és társai veszélyeztettek, míg a görögök is többször közel jártak a vezetés megszerzéséhez. A kapusok – különösen Tóth Balázs és a görög hálóőr – kulcsszerepet játszottak abban, hogy 0–0 maradt az állás a szünetben.

A második játékrészben valamelyest visszaesett az iram, de így is akadtak nagy helyzetek mindkét oldalon. A magyar csapat a hajrában próbált nyomást gyakorolni és megszerezni a győztes gólt, de a görög védelem és a cserekapus is állta a sarat.

A mérkőzés fontos állomása volt a csapatépítésnek, különösen úgy, hogy sérülések miatt több helyen változtatni kellett az összeállításon. Bár a magyar válogatott a szlovénok elleni győzelem után nem tudta megőrizni hibátlan mérlegét, a teljesítmény alapján biztató jelek is mutatkoztak.

A csapat a következő felkészülési mérkőzéseken, Finnország és Kazahsztán ellen javíthat, majd ősszel a Nemzetek Ligájában folytatja szereplését.