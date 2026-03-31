Marco Rossi: Görögország nehezebb ellenfél lesz, mint Szlovénia

Szerző: Gondola

2026. március 31. 07:34

Marco Rossi a magyar válogatott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a keddi, Görögország elleni felkészülési mérkőzés jóval nehezebb lesz, mint a legutóbbi, Szlovénia elleni találkozó, mert a görög csapat erősebb kerettel rendelkezik.

Kiemelte, hogy különösen a támadósoruk veszélyes, de a középpályájuk is dinamikus és agresszív, ami komoly kihívást jelenthet.

A szövetségi kapitány elmondta, hogy a szlovének elleni meccs után a hangsúly a regeneráción volt, és szinte minden mezőnyjátékos pályára lépett, ezért a kezdőcsapatot részben a játékosok aktuális fizikai állapota határozza majd meg. Néhány futballista – például Damir Redzic – kisebb problémákkal küzd, így róluk csak a meccs előtti tesztek után döntenek.

Rossi beszélt egyéni teljesítményekről is: a győztes gólt szerző Schön Szabolcs esetében a stabilabb forma fontosságát hangsúlyozta, míg Bárány Donát hozzáállását példaként emelte ki, aki nagy energiával és bizonyítási vággyal játszik.

A kapitány szerint a csapat ereje az egységben rejlik: a játékosok képesek egymásért küzdeni és áldozatot hozni, ami a szurkolók támogatásában is megmutatkozik. Hangsúlyozta, hogy bár a győzelem nem mindig garantált, a hozzáállás és a küzdeni akarás a csapat kezében van.

Rossi ma egy nehéz, kiegyenlített mérkőzésre számít, ahol apró részletek dönthetnek, és kulcsfontosságú lesz a játékosok fizikai állapota, valamint a csapat egysége.