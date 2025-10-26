Megkezdődött a téli időszámítás

Szerző: MTI

2025. október 26. 07:05

Ma kezdődik a téli időszámítás, az órákat hivatalosan hajnali háromról két órára állítják át. Az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat, pár helyi és helyközi autóbusz, valamint kevés fővárosi éjszakai buszjárat menetrendjét is érinti.

A Budapesti Közlekedési Központ közleménye alapján néhány vonalon - jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál - egy-két indulás időpontja változik, ugyanakkor a téli és a nyári időszámítás szerint is közlekedik hajnali kettő és három óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően azok, amelyek óránként, fél óránként, vagy még sűrűbben indulnak.

A Mávinform tájékoztatása értelmében az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti, valamint pár helyközi Volán-járat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében.

Az óraátállításban érintett a Budapest-Győr-Hegyeshalom-vonalon egy, Budapest-Esztergom vonatkozásban kettő, a Budapest-Székesfehérvár-vonalon kettő, Budapest-Vác-Szob vonatkozásban három, a Budapest-Veresegyház-Vácrátót-Vác-vonalon egy, míg Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vonatkozásban négy vonat. Szintén módosul a Budapest-Újszász-Szolnok-vonalon kettő, Budapest-Lajosmizse és Kaposvár-Siófok vonatkozásban egy-egy szerelvény menetrendje.

A Szeged és Hódmezővásárhely között járó TramTrain vasútvillamos esetében két vonat menetrendjében lesz változás.

Az óraátállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint: a Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCityt, a Bukarest és Bécs között járó Dacia EuroCityt, a Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCityt (EC 140), a Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonatot, illetve a Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonatot.

Változások lesznek a helyi és helyközi buszközlekedésben is. Öt helyközi járat érintett Érd-Bem tér, Kelenföld vasútállomás-Érd, Kunszentmiklós-Népliget, Kiskunhalas-Népliget és Cibakháza-Szolnok viszonylatban, ezenfelül Szeged és Dunaújváros helyi buszközlekedésében lesznek módosulások.

Részletes információk a https://www.mavcsoport.hu/mavinform oldalon találhatók.