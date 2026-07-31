Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 13:03

Tanfelszereléssel és mentorprogrammal segíti a rászoruló diákokat a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű programja - közölte a segélyszervezet csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: az alapvető tanfelszerelések biztosítása mellett a segélyszervezet 2026-ban még

nagyobb hangsúlyt helyez a személyre szabott, hosszú távú esélyteremtésre.

A kampány részeként működő Lépcsőfok program mentorálással, korrepetálással, tehetséggondozással és célzott természetbeni segítséggel kíséri a hátrányos helyzetű gyermekeket az egész tanév során.

A közleményben idézték Zagyva Richárdot, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki elmondta, hogy a szervezet az elmúlt időszakban évente átlagosan négyezer gyermek iskolakezdését segítette, tavaly pedig száz diák vett részt a Lépcsőfok programban. Idén még több rászorulót szeretnének elérni, amihez az adományozók támogatását kérik.

Zagyva Richárd fontosnak nevezte, hogy

a gyermekeket és családjaikat ne csak egy alkalommal segítsék, hanem kísérjék őket.

A korrepetálás, fejlesztés vagy szociális támogatás esélyt adhat arra, hogy továbbtanuljanak, szakmát szerezzenek és boldogulni tudjanak az életben.

A közleményben kitértek arra: a Katolikus Karitász figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve mélyszegénységben élő tehetséges diákokra, valamint azokra, akiknek a családja betegség, munkahelyvesztés vagy lakhatási nehézség miatt került válsághelyzetbe.

Azt is írták, hogy a Lépcsőfok programban a családokkal közösen konkrét célokat határoznak meg, például a folyékony olvasás elsajátítását, egy pótvizsga teljesítését, a rendszeres iskolába járást vagy

részvételt egy tehetséggondozó foglalkozáson.

A programban a gyermekekkel hetente vagy kéthetente találkoznak mentoraik.

A Katolikus Karitász iskolakezdési akciója július 30-tól szeptember 15-ig tart.

Az 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni az akciót.

Online adományozni a Katolikus Karitász honlapján lehet, valamint a segélyszervezet CIB Banknál vezetett központi bankszámláján, a 10701094-76228861-51100005 számlaszámon is várják a támogatásokat.