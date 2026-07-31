Szabadság Tér néven indít közösségi kezdeményezést a Polgári Magyarországért Alapítvány
Szabadság Tér néven új közösségi kezdeményezést indít a Polgári Magyarországért Alapítvány. A Szabadság Tér azért jött létre, hogy a polgári hátország tagjai akkor se maradjanak egyedül, amikor
a demokratikus berendezkedés alapjai megrendülnek.
A kezdeményezés közösséget, védőhálót és egy emberi erőforrásközpontot kíván építeni, ahol a szakmailag felkészült emberek kapcsolatban lehetnek egymással, és támogatást kaphatnak ahhoz, hogy tudásuk és tapasztalatuk a jövőben is a polgári közösséget szolgálja.
Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a kezdeményezés elindításakor az alábbi nyilatkozatot tette:
"A Fidesz 1988 óta a szabadság pártja. Mi, akik a rendszerváltoztatás után születtünk, többek között e párt alapítóinak is köszönhetjük, hogy már egy szabad, demokratikus és független Magyarországon nőhettünk fel. Legalábbis 2026-ig ezt vitathatatlan tényként állíthattuk.
A szabadság azonban sohasem magától értetődő.
Könnyen hozzászokunk, és akkor érezzük meg leginkább a hiányát, amikor már nincs, vagy amikor meg akarnak fosztani tőle bennünket.
A demokratikus berendezkedés alapjai rendültek meg. Amit az 1989-es rendszerváltoztatással kivívtunk, azt ma elveszítjük. A szabad Magyarország történetében példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság tagjait, ellenzéki képviselőket és
a korábbi miniszterelnököt pedig megfosztották a választhatóság lehetőségétől.
Hiszem, hogy a Tisza Párt jóhiszemű támogatói nem erre a változásra szavaztak.
Ma, július 31-én alapítványok szűnnek meg. Szellemi műhelyek, tehetséggondozó és tudományos közösségek, köztük a Terror Háza Múzeum kerülnek veszélybe.
Kép: Gondola
Mindez azonban nem csak intézményekről szól. Minden intézmény mögött emberek vannak. Emberek, akiknek
az a "bűnük", hogy az elmúlt években tudásukkal és munkájukkal egy erősebb és sikeresebb Magyarországért dolgoztak.
Szakmailag felkészült emberek, akiket ma megbélyegeznek, igazságtalanul vádolnak, elbocsátanak. Emberek százai, akik most egzisztenciális bizonytalanságba kerülnek.
A barátaink. A kollégáink. Az ismerőseink. Családanyák és családapák.
Nekik ma mindenekelőtt azt mondjuk: köszönjük a helytállásotokat. Köszönjük a munkátokat. Számítunk rátok, és azt szeretnénk, hogy ti is számíthassatok ránk.
Ezért indítja útjára a Polgári Magyarországért Alapítvány a Szabadság Tér kezdeményezést. Olyan
közösségi teret akarunk létrehozni, ahol a polgári hátország tagjai kapcsolatban maradhatnak egymással;
ahol a tudás, a tapasztalat és a lehetőségek találkozhatnak; ahol segítséget kaphatnak azok, akiknek most újra kell kezdeniük.
A Szabadság Tér egyszerre közösség, emberi erőforrásközpont és védőháló.
Adódjunk össze! Szerveződjünk!
Készüljünk, mert jön még borúra derű!
A Szabadság Tér most megnyílik előttetek."
A Szabadság Tér kezdeményezéshez a www.szabadsagter.szpma.hu oldalon lehet csatlakozni.
Kiadó: Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
NKT
Címkép: Gondola
Az alapítvány honlapján megadott eletromoslevél-cím már most nem működik.
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