Szabadság Tér néven indít közösségi kezdeményezést a Polgári Magyarországért Alapítvány

Szerző: NKT

2026. július 31. 09:06

Hazafias civil szervezet jött létre: védeni próbálja a demokrácia maradékait, össze kívánja fogni a hazaszerető demokratákat, készül arra az időre, amikor az önkény összeomlik.

Szabadság Tér néven új közösségi kezdeményezést indít a Polgári Magyarországért Alapítvány. A Szabadság Tér azért jött létre, hogy a polgári hátország tagjai akkor se maradjanak egyedül, amikor

a demokratikus berendezkedés alapjai megrendülnek.

A kezdeményezés közösséget, védőhálót és egy emberi erőforrásközpontot kíván építeni, ahol a szakmailag felkészült emberek kapcsolatban lehetnek egymással, és támogatást kaphatnak ahhoz, hogy tudásuk és tapasztalatuk a jövőben is a polgári közösséget szolgálja.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány főigazgatója a kezdeményezés elindításakor az alábbi nyilatkozatot tette:

"A Fidesz 1988 óta a szabadság pártja. Mi, akik a rendszerváltoztatás után születtünk, többek között e párt alapítóinak is köszönhetjük, hogy már egy szabad, demokratikus és független Magyarországon nőhettünk fel. Legalábbis 2026-ig ezt vitathatatlan tényként állíthattuk.

A szabadság azonban sohasem magától értetődő.

Könnyen hozzászokunk, és akkor érezzük meg leginkább a hiányát, amikor már nincs, vagy amikor meg akarnak fosztani tőle bennünket.

szabadsag

A demokratikus berendezkedés alapjai rendültek meg. Amit az 1989-es rendszerváltoztatással kivívtunk, azt ma elveszítjük. A szabad Magyarország történetében példátlan módon eltávolították a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróság tagjait, ellenzéki képviselőket és

a korábbi miniszterelnököt pedig megfosztották a választhatóság lehetőségétől.

Hiszem, hogy a Tisza Párt jóhiszemű támogatói nem erre a változásra szavaztak.

Ma, július 31-én alapítványok szűnnek meg. Szellemi műhelyek, tehetséggondozó és tudományos közösségek, köztük a Terror Háza Múzeum kerülnek veszélybe.

Kép: Gondola

Mindez azonban nem csak intézményekről szól. Minden intézmény mögött emberek vannak. Emberek, akiknek

az a "bűnük", hogy az elmúlt években tudásukkal és munkájukkal egy erősebb és sikeresebb Magyarországért dolgoztak.

Szakmailag felkészült emberek, akiket ma megbélyegeznek, igazságtalanul vádolnak, elbocsátanak. Emberek százai, akik most egzisztenciális bizonytalanságba kerülnek.

A barátaink. A kollégáink. Az ismerőseink. Családanyák és családapák.

Nekik ma mindenekelőtt azt mondjuk: köszönjük a helytállásotokat. Köszönjük a munkátokat. Számítunk rátok, és azt szeretnénk, hogy ti is számíthassatok ránk.

Ezért indítja útjára a Polgári Magyarországért Alapítvány a Szabadság Tér kezdeményezést. Olyan

közösségi teret akarunk létrehozni, ahol a polgári hátország tagjai kapcsolatban maradhatnak egymással;

ahol a tudás, a tapasztalat és a lehetőségek találkozhatnak; ahol segítséget kaphatnak azok, akiknek most újra kell kezdeniük.

A Szabadság Tér egyszerre közösség, emberi erőforrásközpont és védőháló.

Adódjunk össze! Szerveződjünk!

Készüljünk, mert jön még borúra derű!

A Szabadság Tér most megnyílik előttetek."

A Szabadság Tér kezdeményezéshez a www.szabadsagter.szpma.hu oldalon lehet csatlakozni.

Kiadó: Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

NKT

Címkép: Gondola

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