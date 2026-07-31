Kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós-kápolnában

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 06:35

A 14. századból is származhat az az eddig nem ismert kripta, amelyre a keszthelyi Szent Miklós-kápolnában végzett feltárások során bukkantak a zalai régészek - közölte az ásatás vezetője csütörtökön az MTI-vel.

Orha Zoltán régész-muzeológus arról számolt be, hogy eredetileg a kápolna felújítását megelőző feltárások miatt kezdtek kutatásba az elmúlt hetekben, amelynek során meglepetés volt számukra is, hogy

a szentély alatt egy kriptára bukkantak négy koporsóval.

Egy középkori templomnál ez meglehetősen szokatlan, és példa sincs arra, hogy ilyen előfordult volna, ezért a kripta kora is vitatott még.

A párhuzamok alapján az lenne valószínű, hogy a 18. században készült a kripta a templom török kor utáni első felújításakor. Azonban építész, restaurátor, illetve régész szakemberek úgy vélik, hogy a templom építésével egy időben készült a sírhely, vagyis a 14. században - jelezte az ásatásvezető.

Hozzátette: annyi bizonyos egyelőre, hogy

a koporsók - köztük az egyik egy gyereké - a 18. századból származnak,

de nem nyúltak még hozzájuk, viszont feltételezhető, hogy nemesek sírjai lehetnek. A temetésük pontos időpontját is meg lehet majd állapítani a fa vizsgálata alapján, de az már most bizonyos, hogy 1717 és 1775 között helyezték el őket.

Orha Zoltán arra is kitért, hogy 2000-ben kerültek elő a kápolnában 14. századra datálható falfestmények. Egészen addig ugyanis csak annyi volt ismert, hogy ez egy emléktemplom a 18. századból, a barokk építészet emléke, amelyet részben historizáló stílusban átépítettek.

A mostani feltárás a felújítás egyfajta előmunkálataként is tekinthető, így sikerült az épület eredeti szintjeit is feltárni. A templom hajója és a szentély a középkorban egy szinten volt, majd később a hajó padozatát lejtősre építették át, így a bejárat és a szentélybe vezető lépcső között 20-30 centiméteres szintkülönbség volt - ismertette a régész.

Beszámolt ugyanakkor arról is, hogy

a templombelsőben lévő, 14. századi freskókat is feltárták,

amelyek két rétegben fedik a falakat. A korukat erősíti meg, hogy Luxemburgi Zsigmond idejéből származó pénzérmét és egy füles gomb töredékét is megtaláltak a kutatás során - ismertette Orha Zoltán.

A Göcseji Múzeum összefoglalója szerint a keszthelyi Szent Miklós-temetőkápolna eredetileg a középkori Szentmiklósszeg falu temploma volt, amely a 13. század végén vagy a 14. század elején épülhetett. A kápolna különleges értékét adják a 14. század végére datálható gótikus freskói, köztük Magyarország legnagyobb kiterjedésű, külső falon fennmaradt középkori falképegyüttese.

Az épület a török kor után barokk stílusban épült újjá, majd a 20. század elején historizáló átépítésen esett át, amikor Vaszary Kolos bíboros temetkezési helyévé alakították. A középkori falképeket csak a 2000-es években fedezték fel a vakolat alatt.