Rétvári Bence: megszűnik a tankerületek maradék szabadsága is

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 10:03

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatásirányítás miniszterelnök által bejelentett átalakítása nyomán.

Magyar Péter csütörtök délelőtt azt közölte, hogy a kormány döntése értelmében

a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik

és kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz, valamint ezentúl nyílt pályázaton választják ki az összes tankerületi vezetőt.

Rétvári Bence a Facebook-oldalán közzétett videóban kiemelte: a tankerületek eddig egy szakmai középirányító szerv alá tartoztak, most

közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium irányítása alá kerülnek.

Az eddigieknél nagyobb szabadságot ígértek a tankerületeknek és azt, hogy az önkormányzatoknak adják át az iskolák fenntartó jogait. Ehhez képest ahhoz a miniszterhez centralizálják a tankerületeket és az iskolákat, aki korábban már "hadat üzent" a kistelepülési iskoláknak és az egyházi iskoláknak - fűzte hozzá.

Nem több szabadság van, hanem nagyobb centralizáció

- fogalmazott.

Az ellenzéki politikus "a Tisza Pártra jellemző kollektív büntetési módszerként" értékelte, hogy minden tankerületi vezetőt elbocsátanak.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy

Magyar Péter "gőzerővel hátrál ki a tanároknak tett választási ígéreteiből".

A tanárokat nem megbecsüli, hanem rajtuk spórol a kormány - mondta a KDNP frakcióvezetője.