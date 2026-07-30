Európa-liga - A Fradi emberhátrányból is kivert holland csapatot a kupából
A Ferencvárosi TC a hazai visszavágón Toon Raemaekers és Lenny Joseph góljával 2–0-ra is vezetett, a Twente végül 2–2-re mentett, így
a zöld-fehérek 4–3-as összesítéssel továbbjutottak
az Európa-liga-selejtező 3. fordulójába, amelyben a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele.
Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:
Ferencvárosi TC–Twente (holland) 2–2 (1–0)
Groupama Aréna, 17 201 néző, v.: Kopijevszkij (ukrán)
gólszerzők: Raemaekers (22., 11-esből), Joseph (50.), illetve Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)
sárga lap: Cadu (57.), illetve Van den Belt (58.), Lemkin (62.), Taha (89.)
piros lap: Rommens (36.)
Továbbjutott: a Ferencváros, 4–3-as összesítéssel.
Ferencvárosi TC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu (Levi, 88.) – Rommens, Kanichowsky – Zachariassen, Corbu, O’Dowda (Yusuf, 73.) – Joseph (Zohoré, 79.).
Twente: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) – Zerruki, Van den Belt (Taha, 64.) – Rots (Pjaca, 72.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 72.) – Weghorst.
Bár Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a mérkőzés előtti napon elmondta, óvatos játék várható mindkét csapattól, mert a múlt heti 2-1-es siker ellenére a párharc még nem dőlt el,
a zöld-fehérek rögvest magukhoz ragadták a kezdeményezést,
és az első játékrész első felében nem sok teret engedtek a hollandoknak a kibontakozásra. Olyannyira, hogy a 22. percben tizenegyeshez jutott a magyar kupagyőztes, miután Thomas van den Belt buktatta Kristoffer Zachariassent.
A büntetőt Toon Raemaekers végezte el, és jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Magabiztosan és higgadtan futballozott az FTC, de a 36. percben emberhátrányba került. Philippe Rommens kapott sárga lapot, mert megtaposta Ramiz Zerruki bokáját, de
a VAR-szobából kihívták a játékvezetőt, aki a felvételek megtekintése után visszavonta a sárga lapos figyelmeztetést, és a pirosat mutatta fel
a középpályásnak. A kiállítással feszültté vált a találkozó, több szabálytalanság szakította meg a játékot, a hajrában pedig a Twente akár egyenlíthetett is volna.
Fordulás után gyorsan változott az eredmény, mégpedig a Ferencvárosnak köszönhetően. Lenny Joseph gyűjtötte be a labdát csapata térfelének közepén, majd hosszú sprintbe kezdett, lefutotta Stav Lemkint, s bár további két védő is visszaért,
a csatár 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.
A haiti válogatottal a világbajnokságon is szereplő, sőt mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépő Joseph a múlt heti, enschedei első összecsapáson duplázott, azt megelőzően pedig az Európa-liga-selejtező első fordulójában a Vojvodina 3-0-s hazai legyőzéséből is góllal vette ki a részét.
Az idő előrehaladtával a Ferencváros beszorult, az ellenfél pedig a hajrában négy percen belül egyenlített, előbb Wout Weghorst, majd Lucas Vennegoor of Hesselink fejelt a hálóba.
Ez előtt követte el a gyerekes hibát a Fradi balhétvédje: elfelejtett taccsot dobni. Így kapott lehetőséget az ellenfél, és kihasználta: gólt fejeltek. Kérdés, hogy a Fradi vezetősége elemzi-e ezt a részletet: kölyökcsapatban sem szabad ekkora infantilis hibát elkövetni.
Mivel több gól már nem esett,
a mieink örülhettek a döntetlennek és a továbbjutásnak.
A magyar kupagyőztes a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben, az első mérkőzést jövő szerdán hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese – a mérkőzés 20.15 órakor kezdődik.
A Paks a várt eredményt hozta: kiesett
Már vasárnap este látszott: a Paks diadalmasan ünnepelte az FTC elleni 4:2-es győzelmét - érezhető volt, hogy az athéni csapat ellen csak nyögvenyelős játékra lesz képes az atomvárosi gárda. Immár a sokadik évben fordul elő, hogy a Paks a magyar bajnokságban eléri a nemzetközi kupában való szereplés lehetőségét, de már a selejtezőben kiesik. Most mindjárt az első körben leszerepelt. A paksi klub valószínűleg nem érti meg: annak, hogy csapatuk a bajnokságban vagy a Magyar Kupában legyőzi a Fradit, a jelentősége a futball világában nulla. Zéró. Jelentősége annak lett volna, ha most az athéni gárda ellen továbbjut. Erre azonban képtelen volt a vasárnap este még önmagát diadalmasan ünnepeltető együttes. Azonnal kiesett, bizonyítványt állítva ki a magyarországi klubfutballról, sőt - sajnos - a teljes magyar labdarúgásról.
A Paks - bár kétszer vezetett - 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második körös visszavágóján, így a görög csapat jutott a következő körbe 4-3-as összesítéssel.
A tolnaiaknál eleinte alig volt a labda, Pető találatával mégis vezettek, míg a hazaiak az első félidő hajrájában egyenlítettek. A fordulás után is maradt a görögök fölénye, de Győrfi góljával ismét a paksiak kerültek előnybe, viszont a házigazda a 86. percben másodszor is egyenlített, ami a továbbjutását jelentette.
Címkép: A Fradi kezdője a Groupamában - fradi.hu