Európa-liga - A Fradi emberhátrányból is kivert holland csapatot a kupából

Szerző: m4sport/Gondola

2026. július 30. 23:33

A Fradi balhátvédje elfelejtette bedobni a taccsot, így a bíró az ellenfélnek ítélte a partdobást - ebből kapta az FTC a második, egyenlító gólt. A gyerekes hiba ellenére a Ferencváros meg tudta őrizni a döntetlent, és továbbjutott.

A Ferencvárosi TC a hazai visszavágón Toon Raemaekers és Lenny Joseph góljával 2–0-ra is vezetett, a Twente végül 2–2-re mentett, így

a zöld-fehérek 4–3-as összesítéssel továbbjutottak

az Európa-liga-selejtező 3. fordulójába, amelyben a lengyel Górnik Zabrze lesz az ellenfele.

Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó:

Ferencvárosi TC–Twente (holland) 2–2 (1–0)

Groupama Aréna, 17 201 néző, v.: Kopijevszkij (ukrán)

gólszerzők: Raemaekers (22., 11-esből), Joseph (50.), illetve Weghorst (82.), Vennegoor of Hesselink (86.)

sárga lap: Cadu (57.), illetve Van den Belt (58.), Lemkin (62.), Taha (89.)

piros lap: Rommens (36.)

Továbbjutott: a Ferencváros, 4–3-as összesítéssel.

Ferencvárosi TC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu (Levi, 88.) – Rommens, Kanichowsky – Zachariassen, Corbu, O’Dowda (Yusuf, 73.) – Joseph (Zohoré, 79.).

Twente: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard (Weidmann, a szünetben) – Zerruki, Van den Belt (Taha, 64.) – Rots (Pjaca, 72.), Hlynsson (Lammers, a szünetben), Örjasaeter (Vennegoor of Hesselink, 72.) – Weghorst.

Bár Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a mérkőzés előtti napon elmondta, óvatos játék várható mindkét csapattól, mert a múlt heti 2-1-es siker ellenére a párharc még nem dőlt el,

a zöld-fehérek rögvest magukhoz ragadták a kezdeményezést,

és az első játékrész első felében nem sok teret engedtek a hollandoknak a kibontakozásra. Olyannyira, hogy a 22. percben tizenegyeshez jutott a magyar kupagyőztes, miután Thomas van den Belt buktatta Kristoffer Zachariassent.



A büntetőt Toon Raemaekers végezte el, és jobbal a kapu jobb oldalába lőtt. Magabiztosan és higgadtan futballozott az FTC, de a 36. percben emberhátrányba került. Philippe Rommens kapott sárga lapot, mert megtaposta Ramiz Zerruki bokáját, de

a VAR-szobából kihívták a játékvezetőt, aki a felvételek megtekintése után visszavonta a sárga lapos figyelmeztetést, és a pirosat mutatta fel

a középpályásnak. A kiállítással feszültté vált a találkozó, több szabálytalanság szakította meg a játékot, a hajrában pedig a Twente akár egyenlíthetett is volna.

Fordulás után gyorsan változott az eredmény, mégpedig a Ferencvárosnak köszönhetően. Lenny Joseph gyűjtötte be a labdát csapata térfelének közepén, majd hosszú sprintbe kezdett, lefutotta Stav Lemkint, s bár további két védő is visszaért,

a csatár 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

A haiti válogatottal a világbajnokságon is szereplő, sőt mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépő Joseph a múlt heti, enschedei első összecsapáson duplázott, azt megelőzően pedig az Európa-liga-selejtező első fordulójában a Vojvodina 3-0-s hazai legyőzéséből is góllal vette ki a részét.

Az idő előrehaladtával a Ferencváros beszorult, az ellenfél pedig a hajrában négy percen belül egyenlített, előbb Wout Weghorst, majd Lucas Vennegoor of Hesselink fejelt a hálóba.

Ez előtt követte el a gyerekes hibát a Fradi balhétvédje: elfelejtett taccsot dobni. Így kapott lehetőséget az ellenfél, és kihasználta: gólt fejeltek. Kérdés, hogy a Fradi vezetősége elemzi-e ezt a részletet: kölyökcsapatban sem szabad ekkora infantilis hibát elkövetni.

Mivel több gól már nem esett,

a mieink örülhettek a döntetlennek és a továbbjutásnak.

A magyar kupagyőztes a Bajnokok Ligája-selejtezőből kiesett Górnik Zabrzéval találkozik a harmadik körben, az első mérkőzést jövő szerdán hazai pályán játssza Borbély Balázs vezetőedző együttese – a mérkőzés 20.15 órakor kezdődik.

A Paks a várt eredményt hozta: kiesett

Már vasárnap este látszott: a Paks diadalmasan ünnepelte az FTC elleni 4:2-es győzelmét - érezhető volt, hogy az athéni csapat ellen csak nyögvenyelős játékra lesz képes az atomvárosi gárda. Immár a sokadik évben fordul elő, hogy a Paks a magyar bajnokságban eléri a nemzetközi kupában való szereplés lehetőségét, de már a selejtezőben kiesik. Most mindjárt az első körben leszerepelt. A paksi klub valószínűleg nem érti meg: annak, hogy csapatuk a bajnokságban vagy a Magyar Kupában legyőzi a Fradit, a jelentősége a futball világában nulla. Zéró. Jelentősége annak lett volna, ha most az athéni gárda ellen továbbjut. Erre azonban képtelen volt a vasárnap este még önmagát diadalmasan ünnepeltető együttes. Azonnal kiesett, bizonyítványt állítva ki a magyarországi klubfutballról, sőt - sajnos - a teljes magyar labdarúgásról.

A Paks - bár kétszer vezetett - 2-2-es döntetlent játszott a Panathinaikosz otthonában a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második körös visszavágóján, így a görög csapat jutott a következő körbe 4-3-as összesítéssel.

A tolnaiaknál eleinte alig volt a labda, Pető találatával mégis vezettek, míg a hazaiak az első félidő hajrájában egyenlítettek. A fordulás után is maradt a görögök fölénye, de Győrfi góljával ismét a paksiak kerültek előnybe, viszont a házigazda a 86. percben másodszor is egyenlített, ami a továbbjutását jelentette.

Címkép: A Fradi kezdője a Groupamában - fradi.hu