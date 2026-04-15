A Mi Hazánk választási óvást nyújtott be a Meta miatt, de elismeri a Tisza győzelmét

Szerző: Gondola

2026. április 15. 19:35

Toroczkai László bejelentette, hogy a Mi Hazánk Mozgalom választási óvást nyújtott be, és a végleges eredmény ellen is jogorvoslatot tervez, elsősorban a Meta kampányt érintő korlátozásai miatt.

A párt ugyan elismeri a Tisza Párt győzelmét és Magyar Péter miniszterelnökségét, de szerintük a választási verseny nem volt egyenlő feltételek mellett zajló. Toroczkai a sajtószabadság és az online platformok szabályozásának problémáit hangsúlyozta.

Egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel is, aki biztosította arról, hogy nem kívánja akadályozni az új kormány működését. A Mi Hazánk elnöke ugyanakkor figyelmeztetett: minden esetleges hatalmi visszaélést és „puccsszerű” lépést elutasítanak.

Emellett alkotmányos reformot, akár új alkotmányozó nemzetgyűlést is sürgetett, és támogatásáról biztosította a gyors kormányalakítást. Toroczkai a köztársasági elnök közbenjárását kérte a nagyváradi premontrei rend érdekében, amelynek ingatlanját fegyveres román hatósági személyek foglalták el, miközben bírálta, hogy más politikai szereplők nem léptek fel az ügyben.