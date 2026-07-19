Német belügyminiszter: bárhol, bármikor bekövetkezhet terrortámadás

Szerző: Gondola

2026. július 19. 00:02

Magasabb szintre emelte a terrorfenyegetettségi készültséget Németország, miután a hírszerző szolgálatok olyan információkhoz jutottak, amelyek konkrét támadási tervekre utalnak emberek, állami intézmények és kritikus infrastruktúrák ellen. A döntésről Alexander Dobrindt belügyminiszter számolt be a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjújában, amelyről az MTI is beszámolt.

A belügyminiszter elmondta, hogy az ország a korábbi „elméleti fenyegetettség” besorolásról „magas szintű” terrorfenyegetettségi készültségre váltott. A lépést a német hírszerzés legfrissebb értékelése alapján hozták meg, miután olyan információk érkeztek, amelyek szerint valós és konkrét támadási tervek léteznek.

Alexander Dobrindt figyelmeztetése szerint a megváltozott helyzet azt jelenti, hogy Németországban „bármikor és bárhol” bekövetkezhet terrortámadás. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok egyértelmű információkkal rendelkeznek olyan tervekről, amelyek embereket, közintézményeket és az ország működése szempontjából létfontosságú infrastruktúrát vehetnek célba. A részletekről biztonsági okokra hivatkozva nem közölt további információkat.

A készültségi szint emelésének hátterében az is áll, hogy Németország az elmúlt években több súlyos terrortámadást is átélt. Az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó eset 2024 decemberében történt Magdeburgban, ahol egy szaúd-arábiai férfi autójával a karácsonyi vásár látogatói közé hajtott. A támadásban hat ember életét vesztette, több százan pedig megsérültek. Az elkövetőt később életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

A német igazságszolgáltatás egy másik jelentős terrorügyben is ítéletet hozott: tavaly egy szíriai állampolgárt mondtak ki bűnösnek, miután az Iszlám Állam terrorszervezet ideológiája által inspirálva három embert halálra késelt a nyugat-németországi Solingen városában.

A német hatóságok a készültségi szint emelésével azt kívánják biztosítani, hogy a rendvédelmi és biztonsági szervek fokozott figyelemmel kísérjék a lehetséges fenyegetéseket, és szükség esetén gyorsan reagáljanak egy esetleges támadásra. A belügyminiszter nyilatkozata ugyanakkor arra utal, hogy a terrorveszély megítélése jelentősen romlott, ezért a hatóságok kiemelt készültségben folytatják munkájukat.