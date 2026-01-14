Kijev mellett Berlin is áram nélkül maradt, csak más okból

Szerző: Gondola

2026. január 14. 09:07

Nemcsak Kijev maradt áram nélkül a szibériai hidegben, hanem Berlin is, csak más okból – számol be róla az Remix. A probléma itt nem az orosz bombázás, hanem a saját szélsőbal.

Németországban 400 rendőrt vezényeltek ki az energiahálózat védelmére, miután egy baloldali terrorcsoport gyújtogatásos támadása súlyos áramszünetet okozott Berlin délnyugati részén. A január eleji akció következtében mintegy 46 ezer háztartás maradt áram nélkül a tél közepén, ami komoly politikai és közbiztonsági botránnyá vált.

A támadásért a Vulcangruppe („Vulkáncsoport”) nevű szélsőbaloldali csoportot teszik felelőssé. Bár a csoport már 2011 óta követ el hasonló akciókat, a hatóságok – a kritikák szerint – nem tettek érdemi lépéseket a kritikus infrastruktúra védelmére. A mostani áramszünet következményei súlyosak voltak: kórházak, iskolák, idősotthonok, óvodák és vállalkozások bénultak meg, és sajtóértesülések szerint egy idős ember hipotermia miatt életét vesztette.

A berlini vezetés válaszul nagyszabású rendőri akciót indított: 300 rendőr járőrözik Berlin délnyugati részén, további egységek pedig kábelcsatornákat, villanyoszlopokat és kábelhidakat őriznek, részben civil ruhában. Az intézkedést határozatlan időre rendelték el, célja további áramszünetek megelőzése.

A rendőrszakszervezetek azonban élesen bírálták a döntést. Stephan Weh, a GdP (Német Rendőrszakszervezet) tartományi vezetője „szégyennek” nevezte, hogy rendőröket „értelmetlen objektumőrzésre” használnak, miközben ezt a feladatot szerinte a szolgáltatók által megbízott magánbiztonsági cégeknek kellene ellátniuk. Úgy vélte, a politikusok éveken át elmulasztották az infrastruktúra védelmét, például kamerák és szenzorok telepítését, és most a rendőrök fizetik meg a politikai mulasztások árát.

Hasonlóan kritikus volt a DPolG rendőrszakszervezet is. Vezetője, Bodo Pfalzgraf szerint az intézkedés az állami irányítás elvesztését mutatja, és rávilágít a berlini rendőrség súlyos létszámhiányára. A rendőrök körében nagy felháborodást keltett az általa „túlzó és értelmetlen politikai hiperaktivitásnak” nevezett lépés.

A politikai botrányt tovább súlyosbította, hogy Berlin főpolgármesteréről, Kai Wegnerről kiderült: az áramszünet első óráiban teniszezett, miközben a város a második világháború óta nem tapasztalt mértékű krízissel szembesült. Az ügy széles körű felháborodást váltott ki, és bal- és jobboldalról egyaránt felmerült Wegner lemondásának követelése.