Orbán Anita miniszterelnök-helyettes lesz

Szerző: MTI

2026. április 25. 16:04

Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita - jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.

Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a Tisza-kormányban.

A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken

- írta.



"Orbán Anita ma Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról" - tette hozzá Magyar Péter.