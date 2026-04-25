Orbán Anita miniszterelnök-helyettes lesz
Szerző: MTI
2026. április 25. 16:04
Miniszterelnök-helyettes lesz az új kormányban Orbán Anita - jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook-oldalán szombaton.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök-helyettes is lesz a Tisza-kormányban.
A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken
- írta.
"Orbán Anita ma Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról" - tette hozzá Magyar Péter.
Címkék: