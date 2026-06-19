Orbán Balázs már nem az MCC Alapítvány elnöke

Szerző: MTI

2026. június 19. 18:07

Orbán Balázs lemondott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról - ezt a politikus jelentette be pénteken Facebook-oldalán.

Orbán Balázs azt írta: "a mai napon lemondtam az alapítvány kuratóriumi elnöki pozíciójáról". Hozzátette:

a kurátorok Madarász László kuratóriumi tagot választották meg elnöknek,

így a kuratórium működése továbbra is biztosított.



A parlamenti képviselő - aki korábban Orbán Viktor akkori kormányfő politikai igazgatója volt - bejegyzésében lemondását azzal indokolta, hogy az Országgyűlés a napokban olyan alaptörvény-módosítást szavazott meg, illetve olyan törvénymódosítást készül elfogadni, amely alapjaiban érinti az MCC és más alapítványok életét.

Jelezte, hogy a folyamatban lévő törvénymódosítás miatt az alapítvány helyzete a közeljövőben megváltozik,

a módosításokkal nem ért egyet, azokat a parlamentben is ellenezte és ellenezni is fogja,

ugyanis - mint fogalmazott - "valójában nem az építés, hanem a rombolás szándéka vezeti az új kormányzatot".

A politikus hozzátette: meggyőződése, hogy a tehetséggondozás ügye szempontjából az elmúlt évek hozták a rendszerváltozás óta eltelt időszak legnagyobb sikereit, és az elmúlt hat évben a közös munkájuk eredményeként az MCC egy magánalapítványból egy nemzetközi elismertséggel is rendelkező, valódi magyar nemzeti intézménnyé vált.

Úgy vélte, sikereket értek el és

"a rombolással szemben meg tudják védeni az intézményt".

A készülő törvénymódosítás is elismeri, hogy az MCC nem szüntethető meg, nem államosítható, és hamarosan egy olyan, a diákok, munkavállalók, valamint a tehetséggondozásban részt vevők érdekeit figyelembe vevő megállapodást kell kötni, amely biztosítja az alapítvány túlélését - írta.

Orbán Balázs szerint a következő két hónap legfontosabb feladata ezen tárgyalások sikerre vitele lesz. "Ebben a legjobban úgy tudok segíteni, ha lemondok a kuratóriumi elnök tisztségemről, és

a kormányzati szándékkal szembeni alapvető egyet nem értésemmel nem terhelem a tárgyalásokat"

- fogalmazott.