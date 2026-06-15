Orbán Viktor reagált a lex Orbánra

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. június 15. 15:37

„Nem érint, rólam szól” – ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza-kormány azon alaptörvény-módosító javaslatára, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot. A Fidesz elnöke egy, az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán.

„Exkluzív interjú az Indexen ma 18 órakor. Egy kérdés sem maradt megválaszolatlanul”– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A Fidesz elnöke egy rövid részletet is feltöltött az interjúból, amelyben a Tisza-kormány első alaptörvény-módosító javaslatáról kérdezik. A módosítás két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot, visszamenőleges hatállyal.

– Ez az ön személyét is érinti, hiszen visszamenőlegessé akarják tenni. Mit gondol erről a határozatról? – tette fel a kérdést a műsorvezető, amelyre Orbán Viktor azt a választ adta:

„Nem érint, rólam szól”.

Mint arra számos sajtótermék felhívta a figyelmet, a Tisza Párt első alaptörvény-módosító javaslatának része a lex Orbánként elhíresült passzus, amellyel a Tisza Párt az alaptörvényben két ciklusban maximálná a miniszterelnöki mandátumot. Korábban nem egyértelműsítették, hogy a szabályozás visszamenőlegesen is érvényes lenne, így vonatkozna-e Orbán Viktorra is, ez csak a javaslat benyújtásakor derült ki. A Tisza Párt hivatalosan azzal indokolta az elképzelést, hogy korlátozni kell a hatalomkoncentrációt, de valójában az húzódhat meg a módosítás hátterében, hogy Orbán Viktor visszatérésétől félnek.