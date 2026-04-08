Orbán Viktor: Európa egy súlyos olaj- és energiaválság küszöbén áll

Szerző: Gondola

2026. április 8. 17:36

Orbán Viktor videóüzenetében arra figyelmeztetett, hogy Európa egy súlyos olaj- és energiaválság küszöbén áll, amit szerinte már a gyorsan emelkedő üzemanyagárak is jeleznek. Úgy fogalmazott, hogy az energiaválság „minden számítás szerint elkerülhetetlen”, és a helyzet már most is riasztó.

A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon a kormány védett üzemanyagárakkal igyekszik segíteni a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat, hogy mérsékelje a drágulás hatásait. Ugyanakkor bírálta az Európai Bizottságot, amely szerinte a rendszer kivezetését sürgeti. Állítása szerint ha ez megtörténne, a benzin és a gázolaj ára jelentősen, akár extrém mértékben emelkedne.

Orbán Viktor a választások tétjének is nevezte az energiaárak kérdését: úgy fogalmazott, hogy a brüsszeli politikát támogató erők magasabb üzemanyagárakat hoznának, míg a kormány a jelenlegi árvédelmi intézkedések fenntartásával biztosítaná az energia megfizethetőségét és az ország működését.