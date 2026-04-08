Orbán Viktor: Európa egy súlyos olaj- és energiaválság küszöbén áll
Szerző: Gondola
2026. április 8. 17:36
Orbán Viktor videóüzenetében arra figyelmeztetett, hogy Európa egy súlyos olaj- és energiaválság küszöbén áll, amit szerinte már a gyorsan emelkedő üzemanyagárak is jeleznek. Úgy fogalmazott, hogy az energiaválság „minden számítás szerint elkerülhetetlen”, és a helyzet már most is riasztó.
A miniszterelnök kiemelte, hogy Magyarországon a kormány védett üzemanyagárakkal igyekszik segíteni a családokat, a vállalkozásokat és a gazdákat, hogy mérsékelje a drágulás hatásait. Ugyanakkor bírálta az Európai Bizottságot, amely szerinte a rendszer kivezetését sürgeti. Állítása szerint ha ez megtörténne, a benzin és a gázolaj ára jelentősen, akár extrém mértékben emelkedne.