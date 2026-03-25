Orbán Viktor: Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat az olajblokád miatt

Szerző: Gondola

2026. március 25. 11:08

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését. A kormányfő szerint a nálunk maradó gázmennyiséget hazai tárolókban helyezik el, célja pedig az ország energiabiztonságának védelme. Hangsúlyozta, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat továbbra is fenntartják.

Orbán Viktor korábban azt is közölte, hogy az ukrán blokád szándékos, célja üzemanyaghiány előidézése Magyarországon a választások előtt, a kormány megbuktatására. A miniszterelnök szerint Magyarország az eddigiekben sikeresen védekezett az ukrán zsarolás ellen, és a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik az Európa legalacsonyabb üzemanyagárát.

A Barátság kőolajvezeték január 27. óta nem működik, Ukrajna szerint egy orosz csapás következtében meghibásodott, Magyarország és Szlovákia szerint azonban politikai okokból állították le a szállítást. Az Európai Unió szakértői sem tudták megkezdeni a vezeték ellenőrzését, miután Ukrajna nem engedte oda az ellenőrzőket.

A miniszterelnök jelezte, hogy az ukrán olajblokád megtörése érdekében további kormányzati intézkedéseket terveznek, és amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország nem enged át gázt a szállításokból. Az ország tartalékait feltöltötték, és az olajblokád letörését a kormány az uniós források kifizetésével (uniós vétó) is összekötötték.