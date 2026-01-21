Orbán Viktor rendkívüli bejelentése: rezsistopról döntött a kormány

Szerző: Gondola

2026. január 21. 15:54

A kormány döntése alapján 2026 januárjában átvállalja a családoktól a rendkívüli hideg miatt keletkező rezsitöbbletet.

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be, hogy a szokatlanul fagyos időjárás magas fűtésszámlákat okozott, ezért januári „rezsistopot” vezetnek be, amelynek keretében a többletfogyasztás költségeit a kormány fizeti.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a hóhelyzet komoly kihívás volt, de az ország jól teljesített: biztosították a tűzifaellátást és a melegedők működését.

A rendkívüli hideg ismét rávilágított a rezsicsökkentés jelentőségére.