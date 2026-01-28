Orbán Viktor: az ukrán vezetés átlépett egy határt

Szerző:

Orbán Viktor miniszterelnök szerint az ukrán vezetés átlépett egy határt, mert Magyarországot támadja, noha a magyar kormány nem kereste a konfliktust.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy sem ukrán politikai, sem katonai fenyegetések nem befolyásolják a kormányt a magyar érdekek képviseletében.

Kijelentette, hogy Magyarország nem küld pénzt Ukrajnába, nem támogatja az orosz olaj- és gázimport tilalmát, és ellenzi Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mert ezek szerinte veszélyeztetnék a rezsicsökkentést és a békét.

Orbán Viktor úgy véli, Ukrajna azért támadja Magyarországot, mert egy ukránbarát kormányt szeretne Budapesten, de amíg nemzeti kormány van hatalmon, ezekben a kérdésekben nem Kijevben vagy Brüsszelben döntenek.

A miniszterelnök Petőfi Sándor verssorát is mellékelte posztjához: "De nem ám a mi hazánkat!"