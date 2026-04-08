Orbán Viktor üzenete határon túli honfitársainkhoz

Szerző: Gondola

2026. április 8. 20:05

Orbán Viktor videóüzenetében a határon túli magyarokhoz fordult, és hangsúlyozta, hogy a közelgő választás az egész nemzet sorsát meghatározó döntés lesz. Kiemelte, hogy a jelenlegi időszak különösen nehéz, mivel Magyarországnak és a Kárpát-medencében élő magyarságnak egyszerre kell szembenéznie különféle válságokkal és veszélyekkel.

A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a határon túli magyarok szavazata is fontos része ennek a döntésnek, ezért arra buzdította őket, hogy éljenek választójogukkal. Szerinte a választás tétje az is, hogy megmaradhatnak-e azok a programok és támogatások, amelyek az elmúlt tizenhat évben a külhoni magyarság megmaradását, fejlődését és közösségi megerősítését szolgálták.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem szabad engedni, hogy bárki megszüntesse ezeket a kezdeményezéseket, megkérdőjelezze a határon túli magyarok szavazati jogát, vagy megbontsa a Kárpát-medencei magyarság egységét. Üzenetében kiemelte az összetartozás gondolatát is, miszerint minden magyar felelős minden magyarért, függetlenül attól, hogy az országhatáron innen vagy túl él.

A videó végén a Fidesz–KDNP támogatására kérte a választókat, amelyet szerinte a stabilitás és a biztonság garanciájaként mutatott be egy bizonytalan nemzetközi környezetben.